СЪБИТИЯ Вино, традиции и празник: Трифон Зарезан из цяла България

На 1 февруари в цялата страна ще бъде отбелязан Трифон Зарезан. Някои го отбелязват на 14-ти февруари по стар стил. Той е сред най-устойчивите, но и най-противоречиви и сложни по своята историческа същност обичаи в българския народен календар.Плажове и острови

Това е трудов обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата – пролетното ѝ зарязване. В българския народен календар има и други важни трудови празници, свързани с лозарството и винарството. Така нареченият Кършовден, когато се окършват ненужните лозови пръчки, за да не отнемат силата на лозата, се свързва с деня на св. св. Константин и Елена (след прецъфтяване на лозата).

По Костадинов ден във Видинско или по Петровден в Старозагорско започват да връзват младите лозя с лико. Новото грозде се освещава в църква на Голяма Богородица или Преображение. Гроздоберът Виноберма се оповестява официално след Кръстовден. Всички тези гранични периоди в отглеждането на лозата и производството на вино са повече или по-малко обичайно и ритуално отбелязани в народната традиция, като са прикрепени към определен календарен светец. Празникът се среща още като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой, Трифун пияница.

Единствено обредът на св. Трифон стои пряко свързан с резитбата на лозите и това е дало основание на българските учени М. Арнаудов, Хр. Вакарелски, Д. Маринов, Ц. Гинчев да му определят по-специално място в календарната система на българите.

Изследванията с право свързват образа на светеца с трансформация на старите богове Сабазий, Дионисий, Бромий, Бакхус, Ликург. Лозарският празник на св. Трифон продължава стара земеделска традиция в нов вид, с християнизирането на източноевропейските територии. Неслучайно началото на февруари е онзи календарен период на границата между зима и пролет, в който са съсредоточени преходните карнавални игри, свързани със събуждането на вегетацията и с умиращите и отново възкръсващи богове на природата.

Св. Трифон е познат и в другите балкански страни, той е закрепен в православния календар и е свързан със смяната на сезоните от зима към пролет. В една молитва от 1690 г. (сръбска редакция) за св. Трифон, се говори, че светецът помолил бога да изгони гъсениците и другите насекоми от лозята и градините и бог сторил това чрез своя ангел. В друг сръбски ръкопис от 16 – 17 век се казва, че против насекоми по ниви и лозя трябва да се запалят кандилата на св. Трифон и посевите да се поръсят със светена вода, като се чете молитва на св. Трифон. В Молдова и Буковина е позната легендата за св. Трифон и Богородица, но в тези райони светецът няма връзка с лозарството. В Румъния празникът се нарича „Трифон на червеите и гущерите“, спазва се забрана за работа, за да има плодородие по посевите. Гърците в Епир правят на деня на св. Трифон колачета, които търкалят по лозята и градините, като казват: „Трифоне, плодородниче, ела в лозето ми и в нивата ми, да ядем и да пием“, като обичаят се спазвал за общо плодородие.

Трифон Зарезан 2026 в Изба Рупел



Винарска изба „Рупел“ ви кани да споделим очарованието на виното, любовта и българските традиции по повод един от най-красивите празници – Трифон Зарезан.

13 – 15 февруари 2026 г.

с. Долно Спанчево, община Петрич

Очакват ви три дни отворени врати, изпълнени с опитване на вино, живи традиции , подбрана кухня и незабравими емоции сред лозята на „Рупел“.

13 февруари (петък)

11:00 – 17:00 ч.

Винени турове и дегустации

14 февруари (събота)

11:00 – 17:00 ч.

✨ Кулминацията на празника

11:30 ч. – Традиционен ритуал „Зарезан“, зарезанско хоро и русалийски танци

Отваряне на бъчва с вино от новата реколта

Винени дегустации

Барбекю и автентични специалитети, приготвени от опитни кулинари в региона

Занаятчийски кашкавал и селекция от сирена

Фино подбрани месни деликатеси

Бутиков шоколад

Арт работилничка за деца и възрастни

Турове във винарната за този ден – само в часовия диапазон от 14:00 до 17:00 ч.

15 февруари (неделя)

11:00 – 16:00 ч.

Винени турове и дегустации

ℹ️ Събитието е отворено за всички и е част от инициативата

„Дни на отворените врати в Долината на Струма“

Дегустациите са предназначени за лица над 18 години.

Призоваваме към отговорна и умерена консумация на алкохол.

Ако шофирате – моля, не консумирайте алкохол.

РУСЕ

За осма поредна година ще се състои традиционната инициатива“Да разцъфне Дървото на влюбените в Русе”, съобщиха организаторите.

Във връзка с празника на Свети Валентин, СНЦ „Дунавско сияние“, Фондация „Шарени лица“, Дворецът на децата, и „Ауреа Артис“ – магазин за артистични и ръчно изработени подаръци, организират поредица от събития, с които да провокират креативността на русенци да сътворяват и даряват любов и надежда, защото това не е само празник на влюбените, но това е празник на всепобеждаващата искрена обич и приятелство.

СЕЛО ДЪБЕНЕ

Обявиха конкурс за най-доброто домашно вино от реколта 2025 в Карловско. Поканени са да участват всички, които са си направили бели и червени вина.

Награждаването ще бъде на 1 февруари, навръх Трифон Зарезан, на площада в село Дъбене.

Вижте подробности за условията за участие в приложеното съобщение:

ЕЛХОВО

Община Елхово и НЧ „Развитие – 1893“ подготвят традиционното празнично отбелязване на Трифон Зарезан – един от най-почитаните български празници, свързан с лозарството, винарството и стародавните народни обичаи. Събитието ще се състои на 14 февруари (събота) от 11:00 часа на централния площад в града.

Празникът ежегодно събира жители и гости на Елхово в атмосфера, изпълнена с настроение, музика и уважение към българските традиции. И тази година акцент в програмата ще бъде конкурсът за най-добро домашно вино – съревнование, което привлича десетки местни винари.

Желаещите да участват трябва да предоставят своите вина в прозрачни бутилки най-късно 30 минути преди началото на празника. Вината ще бъдат оценявани от компетентно жури в две категории – бели и червени. Условието за участие остава непроменено: в конкурса могат да се включат само местни производители, а вината трябва да бъдат изцяло домашно производство.

Организаторите приканват всички любители на доброто вино и народните традиции да се присъединят към празника. Трифон Зарезан в Елхово е не просто конкурс, а повод за общност, споделена радост и съхраняване на местния дух.

Празникът очаква своите гости на 14 февруари – с добро настроение, аромат на вино и уважение към наследството на българския лозар.

ШАБЛА

По повод празника на лозаря Трифон Зарезан, Община Шабла и Народно читалище „Зора 1894“ организират традиционен конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино от реколта 2025 година. Инициативата дава възможност на всички майстори на добруджанското вино да представят своите произведения и да се състезават за атрактивни награди.

В конкурса могат да участват само местни добруджански сортове, като е необходимо вината да са собствено производство, а сортът или сортовете да бъдат посочени писмено. Не се допускат изкуствено ароматизирани вина, а пробите трябва да бъдат бистри и да са в бутилки с вместимост не по-малка от 0,5 литра. Конкурсът е анонимен, а оценяването ще бъде извършено от професионално жури.

Победителите в двете категории ще получат атрактивни награди, а всички участници ще бъдат удостоени с грамоти. Приемът на мостри започва на 8 януари и ще продължи до 12 февруари 2026 г., като те трябва да се подават в Народно читалище „Зора 1894“ в Шабла.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 февруари, в празничния ден на Трифон Зарезан, както онлайн, така и в сайта на Община Шабла, на страницата на НЧ „Зора 1894“ и в общинския вестник „Изгрев“. Връчването на наградите ще се състои същия ден по време на Празника на лозаря.

Организаторите очакват всички любители и майстори на добруджанското вино да се включат и да покажат своя талант, за да бъде празникът на лозаря още по-цветен и пълен с аромата на домашни вина.

НОВИ ПАЗАР

По повод 14 февруари – Трифон Зарезан, денят на лозата и виното Община Нови пазар организира конкурс за най-добро домашно вино – реколта 2025 г.

В конкурса могат да участват всички нелицензирани производители на домашно приготвено вино – бяло, червено и розе от територията на община Нови пазар. Вината да бъдат бистри и налети в стъклени бутилки. Производителите могат да участват само със собствени вина.

В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани. Производителите трябва да посочат задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.

Проби от вината, 2 бутилки по 0,700 л., трябва да бъдат предоставени до 10 февруари 2026 г. в Общинска администрация – етаж 2, стая № 214, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Дегустационна комисия ще оценява представените вина в четири категории: за червено вино, за бяло вино, за вино розе, за трети път ще бъде връчена и специална награда – „Вино на годината“.

ВЪРШЕЦ

Община Вършец организира конкурс за най-добро домашно вино по повод празника на лозаря и винаря Трифон Зарезан, съобщиха от местната администрация.

В конкурса могат да участват домашни вина собствено производство от реколта 2025 година. Белите и червените вина ще се състезават в отделни категории. Пробите се приемат от днес до 9 февруари в сградата на Туристическия информационен център във Вършец, като те трябва да се предоставят в непрозрачни стъклени бутилки и да има информация за използваните сортове грозде и имената на производителя. Не са допускат вина, които са изкуствено ароматизирани.

Дегустацията на пробите ще бъде на 10 февруари, а на 14 февруари ще бъдат обявени победителите в надпреварата. Община Вършец е осигурила грамоти и парични награди за най-добрите вина – 100 евро за първо място, 70 евро за второ и 50 евро за трето място в отделните категории.

На 14 февруари Община Вършец организира празник с ритуално зарязване на лоза и веселие в центъра на града пред Народно читалище „Христо Ботев“, уточниха от местната администрация.

КУКЛЕН

И тази зима се търси най-доброто домашно вино от реколта 2025 година в Куклен. Организатор е Общината, а поводът е наближаващият празник Трифон Зарезан. Желаещите да участват майстори на виното, могат да подготвят проби от домашните си еликсири.

Ето повече за условията за участие в конкурса в приложения плакат: