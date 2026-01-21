Кабинетът в оставка отпуска 921 000 евро за археологически проучвания и консервация на седем обекта

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 921 000 евро за Министерството на културата за 2026 г. за теренни археологически проучвания и теренна консервация на 7 приоритетни обекта от национално значение.

Парите се отпускат за следните обекти:

- Първа българска столица Плиска;

- Антична колония „Аполония Понтика",

- Остров „Св. св. Кирик и Юлита;

- Средновековен град Калиакра;

- Средновековна българска столица Трапезица;

- Античен град „Никополис ад Иструм";

- Тракийско селище при с. Васил Левски, Община Карлово;

- Античен и средновековен град „Петрич кале", Община Аврен.

Финансирането ще осигури продължаване на системните археологически изследвания, опазване и социализация на обектите, както и развитие на културния туризъм, науката и регионалната икономика, като това ще допринесе и за съхраняването на националната ни памет и културна идентичност.