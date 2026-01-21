Д-р Мерал Расим предупреди за рисковете от сърдечни проблеми в студа

Спадът на температурите в Русе доведе до очакван, но тревожен пик в кабинетите на кардиолозите. През последните дни се наблюдава увеличение на пациентите с обострени сърдечно-съдови заболявания, а случаите на хипертонични кризи зачестяват.

Това стана ясно от думите на д-р Мерал Расим, кардиолог от Русе, цитирана от КИС 13. Според специалиста, студеното време действа като директен агресор върху сърдечно-съдовата система, предизвиквайки физиологични реакции, които могат да бъдат фатални за хората с хронични проблеми.

Механизъм на "зимния инфаркт"

Основният проблем при ниските температури е свиването на периферните кръвоносни съдове (вазоконстрикция) – естествена защитна реакция на тялото за запазване на топлината. Този процес обаче води до механично повишаване на артериалното налягане, което натоварва сърцето извънредно.

"Студът не е благоприятен за сърдечно-съдовата система, тъй като води до спазъм на артериите и до покачване на кръвното", обяснява д-р Расим.

Статистиката и практиката показват, че именно в тези периоди зачестяват най-тежките инциденти – инсулти, инфаркти и ритъмни нарушения (аритмии). Допълнителен рисков фактор, който често се подценява, е сгъстяването на кръвта и повишеният риск от образуване на тромби при обездвижване на топло.

Контрол, а не самолечение

Експертите са категорични, че пациентите с хронични заболявания не трябва да чакат появата на симптоми. Д-р Расим препоръчва засилен мониторинг на кръвното налягане в домашни условия.

Ако стойностите започнат да играят или се задържат трайно високи, е необходима корекция на медикаментозната терапия. Това обаче трябва да става единствено след консултация с лекуващия лекар, а не по свое усмотрение, тъй като неправилното дозиране може да доведе до колапс или други усложнения.