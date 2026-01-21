Терзиев за Радев: Всеки човек или партия, който допринася за София, е добре дошъл

Всеки човек или партия, който допринася София да бъде третирана по-честно, е добре дошъл, коментира пред журналисти кметът на София Васил Терзиев за оставката на президента Румен Радев. Според Терзиев ще има раздвижване на политическия терен.

Най-много се вълнувам кога и как ще се променят нещата, за да може София да бъде третирана честно, каза той. Според него тепърва трябва да се види каква ще бъде програмата, в какъв формат Радев би се явил на избори, геополитическа ориентация и приоритети.

"Да си получава парите, които ѝ се полагат за инфраструктурни проекти, да не бъдем наказвани и да се спъва работата за града", допълни столичният кмет.

На 19 януари в специално обръщение към нацията Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си пред Конституционния съд. Конституционният съд вчера образува дело по повод постъпилата оставка.

По отношение на кризата с боклука, столичният кмет каза, че в "Красно село" още преди няколко седмици е било възстановено нормалното сметоизвозване.

"Имаше проблеми с едрогабаритния отпадък, но той вече се събира. В "Люлин" също се върви към нормализация – всеки ден следя колко машини има на терен, обслужването с едрогабаритен отпадък е редовно. Проблемът не е само в "Люлин" и "Красно село" – навсякъде хората изхвърлят всичко, което е застояло с времето", добави той.

По думите му, като по-проблемна зона остава район "Изгрев", където през последните няколко седмици има затруднения. Терзиев обясни още, че ще помогнат на районния кмет районът да бъде изчистен. В "Слатина" и "Подуяне" също е осигурена допълнителна техника и персонал.

Терзиев беше на проверка на терен на строителството на новия корпус на 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров" в ж.к. "Стрелбище".