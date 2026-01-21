У нас за година се раждат около 1000 момчета повече, отколкото момичета

Поздравление към всички акушер-гинеколози, неонатолози и специалисти по здравни грижи отправи министърът на здравеопазването Силви Кирилов по повод Деня на родилната помощ, който по стар стил се отбелязва на 21 януари.

В страната работят близо 3 900 акушерки и 1 500 акушер-гинеколози.

С около 1000 момчета повече, отколкото момичета, се раждат у нас за година. Такава е тенденцията за последните три години.

Най-рано раждат жените в област Ямбол - средно на 22 години и половина, а най-късно в София-град, където средната възраст е близо 31 години, показват данни на здравно-информационната система.

Близо една трета от всички бебета се раждат в столицата, а най-малко - в област Видин.

На днешния празник в АГ болниците и специализираните отделения се прави ритуално измиване на ръцете на акушерките и лекарите-специалисти.

По случай Бабинден началникът на Клиниката по неонатология в "Майчин дом" доц. Лилия Вакрилова отправи следното послание:

"Да има повече здрави бебета. На родителите, които все пак са родили недоносени бебета или деца с проблеми, да имат повече вяра както в екипа, така и в себе си".