Властите в Атина обявиха "червен код" за опасно време

Гърция е в състояние на пълна мобилизация днес, след като властите активираха най-високата степен на опасност – "червен код", заради мощен циклон, носещ проливни дъждове и ураганни ветрове. Училищата в столицата Атина и област Атика останаха затворени, а морският транспорт е напълно блокиран, оставяйки островите в изолация.

Транспортна блокада и откъснати острови

Основните пристанища в Пирея, Рафина и Лаврио преустановиха всички плавания към Егейско море, Цикладите и Крит заради бурни ветрове, достигащи на места до 9-10 бала по скалата на Бофорт. Забраната за плаване ("apagoreftiko") остави хиляди пътници и товари блокирани на сушата.

Ключовият мост "Рио-Антирио", свързващ Пелопонес с континентална Гърция, въведе строги ограничения. Движението е забранено за мотоциклети, пешеходци и празни камиони заради опасност от преобръщане от силните пориви на вятъра.

По магистрала "Егнатия", основният коридор за транспорт на стоки в Северна Гърция, е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 3.5 тона в определени участъци, за да се избегнат инциденти в условията на снеговалеж и хлъзгави настилки.

"Червен код" и затворени училища

Министерството на климатичната криза и гражданската защита обяви "червен код" за пет ключови региона: Атика (включително Атина), Пелопонес, Централна Гърция, Тесалия и Западна Македония. Решението за затваряне на училищата в Атина бе взето превантивно късно снощи след заседание на Комитета за оценка на риска, за да се ограничи движението на хора в пиковите часове на бурята.

Властите изпратиха серия от съобщения чрез системата 112 до телефоните на жителите в засегнатите райони с призив да избягват всякакви ненужни пътувания. В Тесалия, която все още се възстановява от миналогодишните наводнения, населението е в повишена готовност заради риск от преливане на реки.

Прогнозата

Метеорологичната служба на Гърция (EMY) предупреждава, че лошото време ще продължи поне до четвъртък следобед. Очаква се обилните снеговалежи в планинските райони на Северна Гърция да се засилят, докато южните части на страната ще бъдат ударени от гръмотевични бури.