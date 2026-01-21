Българският сноуборд записа нова златна страница в историята си

Българският сноуборд записа поредна златна страница в историята си, след като Малена Замфирова и Кристиан Георгиев триумфираха в паралелния гигантски слалом (ПГС) за Европейската купа в Банско. Успехът идва само дни след историческото представяне на родните състезатели в стартовете за Световната купа на същата писта, затвърждавайки статута на България като фактор в алпийските дисциплини.

Втора поредна победа за 16-годишната надежда

Малена Замфирова продължава да демонстрира изключителна форма за възрастта си. За 16-годишната състезателка това е втора поредна победа в Европейската купа, след като спечели и първия старт в дисциплината. Във финалния сблъсък днес българката се наложи над швейцарката Лариса Гасер, показвайки завидно хладнокръвие и техника.



Успехът на Замфирова не е изолирано събитие, а логично продължение на силното ѝ представяне през уикенда, когато в конкуренцията на световния елит тя записа престижните четвърто и пето място. Бронзът при жените отиде при австрийката Дария Белова, която победи германката Юна Танигучи в малкия финал.

От останалите български представителки Аглика Георгиева достигна до четвъртфиналите, завършвайки на осма позиция, а Теодора Пенчева остана 13-а.

Кристиан Георгиев с втора титла в кариерата

При мъжете доминацията на домакините също бе осезаема. Кристиан Георгиев завоюва първото място, справяйки се във финала с италианеца Фабиан Лантшнер. За Георгиев това е втора титла от старт за Европейската купа, след дебютния му успех в Давос, Швейцария, през март миналата година.

Подиумът при мъжете бе допълнен от още един българин – Петър Гергьовски, който спечели малкия финал срещу чеха Адам Починек и се окичи с бронза.



Днешните стартове слагат край на интензивната състезателна седмица в Банско, която превърна зимния курорт в арена на българския триумф. Серията започна с кръга от Световната купа, където по-големият брат на Малена – Тервел Замфиров, спечели първото място, а ветеранът Радослав Янков триумфира в малкия финал.

"Браво на българския тим непобедим!", написаха емоционално от Българската федерация по ски, цитирани от официалната си страница в социалните мрежи.

Тези резултати поставят отлична основа за развитието на младите таланти, които успешно използват инерцията от домакинството и натрупания опит срещу елита, за да доминират във второто ниво на шампионата.