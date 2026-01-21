Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това обяви в ефира на NOVA NEWS съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков

Денков заяви, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.