  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +2
Пловдив: -4 / -1
Варна: +1 / +3
Сандански: +2 / +3
Русе: -3 / -2
Добрич: -2 / +1
Видин: -3 / -2
Плевен: -6 / -4
Велико Търново: -4 / -1
Смолян: -7 / -4
Кюстендил: -2 / -2
Стара Загора: -3 / -2

Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори

  • Сподели в:
  • Viber
Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори
A A+ A++ A

Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това обяви в ефира на NOVA NEWS съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков

Денков заяви, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.

#Лена Бориславова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?