Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори
Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това обяви в ефира на NOVA NEWS съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков
Денков заяви, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.
