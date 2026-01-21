  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +2
Пловдив: -4 / -1
Варна: +1 / +3
Сандански: +2 / +3
Русе: -3 / -2
Добрич: -2 / +1
Видин: -3 / -2
Плевен: -6 / -4
Велико Търново: -4 / -1
Смолян: -7 / -4
Кюстендил: -2 / -2
Стара Загора: -3 / -2

Нямат край лошите новини за Григор Димитров

  • Сподели в:
  • Viber
Нямат край лошите новини за Григор Димитров
A A+ A++ A

Нова неприятна информация за Григор Димитров. Новината съобщи лично той след старта на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия загуби първия си мач от Големия шлем за 2026 г., отстъпвайки с 6:4, 6:4, 6:3 на чеха Томаш Махач.

"За съжаление ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам затова, че не съумях да се боря, както ми се искаше. Искам да благодаря на феновете за страхотната подкрепа по време на Аустрелиън Оупън. Очаквам с нетърпение да се завърна отново" - гласи краткото изявление на нашия играч.

Хронични проблеми в рамото, контузия на адукторите и последната операция на гръден мускул - това са само част от по-сериозните проблеми, с които Григор Димитров трябваше да се справя през последните 3-4 сезона.

#Григор Димитров #Григор Димитров - Гришо

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?