Слави Трифонов: Вече сме предложили честни избори с нови машини

„Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на „Има такъв народ“ предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци“, заяви Слави Трифонов във Facebook.

Дебати през нощта, скандали през деня: Изборният кодекс скара депутатите, полетяха обвинения за саботаж

Трифонов уточни, че „гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени. Не случайно ги наричат „мадуровки“ и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи.“

По думите му, част от „Продължаваме Промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) са настоявали тези промени да бъдат изтеглени. „Някой от ПП-ДБ каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Тези хора от ПП-ДБ отдавна са се самозабравили и са загубили връзка с реалността. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета“, допълни Трифонов.

„Не знам. Понякога ми е трудно да видя логиката на събитията. Въпреки това продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува – и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука“, завършва коментарът му.

