КЕВР стартира извънредна проверка на „Топлофикация София“

Със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски енергийният регулатор стартира извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД.

Тя е назначена във връзка с подаден сигнал от омбудсмана на България за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град и е на основание на регулаторните правомощия на Комисията по Закона за енергетиката за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора.

При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество.