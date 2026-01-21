Проф. Тодор Кантарджиев: Грипната епидемия се развива нормално

"Грипната епидемия се развива нормално". Това заяви пред БНР проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести:

"Имаме едно увеличение на случаите в сравнение с предишната седмица и сега, когато вече сме в третата третина на януари, данните са такива, че за цялата страна имаме 145 случая на 10 000 души население. Миналата седмица бяха 130, значи едно неголямо увеличаване на случаите. Най-много случаи има в Бургас, като от утре започват епидемичните мерки. Щабът в Габрово днес ще решава какви мерки да се предприемат там".

В интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести обясни до какво може да доведе кризата с боклука в София:

"Има голяма вероятност да има много бълхи и кърлежи. Някои инфекции, които са типични при плъховете, биха могли да засегнат хората, затова са важни хигиената на ръцете и вкъщи да не влизаме с обувките, с които сме били навън".