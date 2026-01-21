Румен Радев заложи имунитета си в битката за парламента

Румен Радев депозира оставката си пред Конституционния съд вчера, с което активира безпрецедентна процедура в най-новата история на България. Ходът, който цели влизането му в активната партийна политика, автоматично го лишава от абсолютната защита на държавен глава. В същото време Илияна Йотова встъпва в пълните правомощия на президент, превръщайки се в първата жена на този пост с пълен мандат за довършване.

Правният вакуум и "прозорецът на уязвимост"

С решението си да напусне "Дондуков" 2 предсрочно, Радев доброволно се отказва от защитата на чл. 103 от Конституцията. Досегашната му "броня" не позволяваше възбуждане на наказателно преследване или задържане.



Юристите обаче предупреждават за нюанс, който често се пропуска – преходът не е мигновен. От момента на обявяване на решението на Конституционния съд до евентуалното му заклеване като народен представител, Радев попада в зоната на обикновен гражданин. В този период всички "замразени" преписки или проверки, ако такива съществуват, могат да бъдат активирани от прокуратурата без нужда от специални разрешения.

Депутатският имунитет: По-слабата защита

Стратегията на бившия вече държавен глава разчита на бързо придобиване на депутатски имунитет. Анализът на правната рамка обаче показва съществена разлика:

Президентски имунитет: Абсолютен (освен държавна измяна/нарушение на Конституцията).

Депутатски имунитет: Функционален. Той пази основно за изказани мнения и гласувания. За престъпления от общ характер главният прокурор може да поиска свалянето му, а практиката показва, че парламентът почти винаги удовлетворява такива искания.

Това означава, че Радев заменя конституционната гаранция с политическа такава, която зависи от мнозинството в пленарната зала.



На фона на личния риск на Радев, държавата преминава под управлението на Илияна Йотова. Важно е да се подчертае конституционната тежест на тази промяна – тя не е "служебен" или "временен" президент. Според основния закон, при предсрочно прекратяване на пълномощията на президента, вицепрезидентът встъпва в длъжността до края на мандата (януари 2027 г.).

Йотова поема целия инструментариум на властта:

Върховен главнокомандващ: В условията на сложна геополитическа обстановка.

Консултации за правителство: Тя ще диктува темпото на политическата рулетка при връчването на мандатите.

Служебна власт: При неспешност на парламент, тя ще избира премиер от т.нар. "домова книга".

Този трансфер на власт създава нова политическа реалност, в която Радев ще трябва да се бори за влияние отвън, докато бившата му вицепрезидентка държи реалните лостове на институцията.