Автобус тръгна на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Минути преди 11.00 ч. автобус на градския транспорт в София предизвика катастрофа на "Симеоновско шосе". Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе.

Очевдици съобщават, че рейсът е тръгнал назад на светофара, като са ударени няколко автомобила, които са били зад него.