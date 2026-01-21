Автобус тръгна на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София
Минути преди 11.00 ч. автобус на градския транспорт в София предизвика катастрофа на "Симеоновско шосе". Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе.
Очевдици съобщават, че рейсът е тръгнал назад на светофара, като са ударени няколко автомобила, които са били зад него.
