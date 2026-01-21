'Ако не сте на масата, вие сте в менюто': Посланието на Канадския премиер към средните сили в ерата на Тръмп

Канадският премиер Марк Карни предупреди политическите и бизнес лидери в Давос, че международната система, изградена след Втората световна война под ръководството на САЩ, се разпада и няма да се върне. Говорейки на Световния икономически форум ден преди изказването на президента Доналд Тръмп, Карни заяви, че светът преживява фундаментално разкъсване, характеризиращо се с нарастващо съперничество между големите сили и постепенно ерозиране на, основания върху правила, международен ред.

Откакто навлезе в канадската политика през 2025 г., Карни последователно предупреждава, че глобалната политика няма да се върне към статуквото преди Тръмп. В Давос той подчерта това без да назовава Тръмп директно, като посочи, че промяната е структурна, а не временна. „Ние сме в разкъсване, не в преход,“ каза той, добавяйки, че носталгията по старата система не предлага решения.

От ред, основан на правила, към политика на силата

Карни призна, че страни като Канада десетилетия са се възползвали от предишната международна рамка, включително от американското господство, което поддържаше отворени морски пътища, финансова стабилност, колективна сигурност и механизми за уреждане на спорове. Тази реалност обаче вече е заменена от по-сурова среда.

Според Карни глобалната система се определя все повече от остра конкуренция между великите сили, които използват икономическата интеграция като инструмент за натиск. Митата, финансовата инфраструктура и веригите за доставки вече не са неутрални инструменти, а средства за принуда. В този контекст той предупреди, че по-малките и средните страни не могат да разчитат, че подчинението или сътрудничеството ще гарантират тяхната сигурност. „Съобразяването не купува безопасност,“ каза той откровено.

Средните сили и колективното действие

Карни подчерта, че великите сили могат да действат самостоятелно, разчитайки на икономическия си мащаб, военната мощ и влияние за налагане на условия. Средните сили не могат. Неговото послание беше, че сътрудничеството между тях вече не е опция. Действия поотделно означават преговори от позиция на слабост, приемане на неблагоприятни условия и конкуренция помежду им за одобрение. Според него това е „представление на суверенитета“, а не неговото съдържание.

Карни предложи стратегия, която описа като „променлива геометрия“, базирана на формиране на гъвкави коалиции според въпроса, споделените интереси и общите ценности. Този подход, според него, позволява на страни като Канада да останат принципни, докато навигират в нестабилен и непредсказуем глобален пейзаж.

Тръмп, Гренландия и трансатлантическа криза

Речта на Карни беше изнесена, докато Тръмп се готви за участие в Давос в контекста на задълбочаващата се конфронтация с европейските съюзници по въпроса за Гренландия. Тръмп многократно подчертава, че автономната датска територия е стратегически важна за сигурността на САЩ и НАТО, посочвайки минералните ресурси и нарастващата роля на Арктика с топенето на ледовете и засилващата се конкуренция с Русия и Китай.

Преди заминаването си за Швейцария, Тръмп подигра европейските лидери и намекна за ескалация, когато бе запитан докъде ще стигне за придобиване на Гренландия, отговаряйки: „Ще разберете.“ Той заплаши с мита до 25% върху няколко европейски държави, подкрепящи Дания, предизвиквайки предупреждения за ответни мерки от ЕС.

Европейските лидери в Давос стегнаха редиците си. Френският президент Еманюел Макрон обеща да се противопостави на това, което нарече „поведение на булдозер“, подчертавайки, че моментът не е за нов империализъм или колониални амбиции. Той критикува излишната агресия, свързана с тарифните заплахи на Тръмп.

Канада, сигурността и нарастващите напрежения

Въпросът за Гренландия засили тревогите в Канада. Карни говори в Давос непосредствено след новината, че канадската армия е разглеждала сценарии за потенциална американска инвазия. Според неназовани високопоставени служители, моделът за реакция се фокусирал върху тактики, подобни на тези в Афганистан срещу съветски и по-късно американски сили.

След като Тръмп спечели изборите през 2024 г. той многократно споменаваше Канада като потенциален 51-и щат на САЩ, твърдейки, че сливането би било от полза за канадците. Въпреки че тази реторика отслабна през последните месеци, Тръмп наскоро публикува изображение онлайн, показващо Канада и Венецуела покрити с американското знаме, с което внушава пълна американска власт.

В този контекст Карни заяви недвусмислено, че Канада стои зад Гренландия и Дания и напълно подкрепя тяхното право да решават собственото си бъдеще.

Пряката доктрина за фрагментиран свят

В отделен анализ на появата на Карни в Давос, наблюдатели отбелязват рязка промяна в тона му спрямо предишната му кариера като банкер и глобален икономически лидер. Вече като критик на международната система, той цитира идеята, че силните действат както пожелаят, а слабите търпят последствията.

В речта си, написана лично от него, Карни аргументира, че за старата система не бива да се тъжи и че носталгията не е стратегия. Речта му получи аплодисменти и бе възприета като ясна оценка, че международната архитектура, изграждана с десетилетия, е под сериозно напрежение.

Академични наблюдатели посочиха, че Карни е необичаен сред западните лидери, като открито отхвърля идеята, че Тръмп може да бъде управляван, умиротворен или успокоен. Вместо това той признава, че системите, поддържани някога от САЩ, се разпадат и съюзниците трябва да се адаптират съответно.

Между реализъм и колективна решимост

Карни предупреди, че оттеглянето зад икономически и политически крепости ще остави страните по-бедни и по-малко устойчиви. В същото време той отхвърли безкритичната вяра в институции, които все по-често се игнорират от мощните държави. Бившият канадски посланик в ООН Боб Ре каза, че провалът не е в самите институции, а в суперсили, избрали да пренебрегнат правилата.

Въпреки мрачната оценка, Карни изрази умерен оптимизъм. Той аргументира, че легитимността, интегритетът и споделените правила все още носят сила, ако страните решат да ги защитават колективно. Канада, каза той, няма да се огъне пред тези, които се стремят да разрушат глобалната система, и ще продължи да работи с партньори, готови да я поддържат.

Карни завърши с предупреждение към малките държави, изкушени да правят сделки от позиция на слабост. Приемането на подчинение в замяна на краткосрочна стабилност, подчерта той, не е истински суверенитет. Реалното влияние идва само чрез сътрудничество в свят, където политиката на силата отново е на преден план.