Как да направя любимия хот дог – в по-здравословен и протеинов вариант

Хот догът е един от най-обичаните улични храни – бърз, вкусен и засищащ. За съжаление, класическата му версия съдържа преработени меса, често бял хляб и калорични сосове с малка хранителна стойност. Добрата новина е, че с няколко разумни промени можем да превърнем хот дога в по-здравословно ястие с високо съдържание на протеин, без да жертваме вкуса.

Избор на наденица с по-високо качество и протеин

Основният източник на протеин в хот дога е наденицата, затова тя е ключов елемент. Вместо стандартните кренвирши с високо съдържание на мазнини и добавки, можем да изберем:

пилешки или пуешки наденици с високо съдържание на месо;

телешки наденици с минимална обработка;

растителни протеинови наденици на базата на грахов или соев протеин.

Търсете продукти с кратък списък на съставките и поне 15–20 g протеин на порция.

По-добра алтернатива на хлебчето

Класическото бяло хлебче може да бъде заменено с:

пълнозърнесто хлебче, богато на фибри;

протеиново хлебче с добавен суроватъчен или растителен протеин;

листа от маруля или пълнозърнеста тортила за нисковъглехидратен вариант.

Тези алтернативи подпомагат по-доброто засищане и контрола на кръвния захар.

Здравословни сосове и добавки

Сосовете често са „скритият“ източник на излишни калории. Вместо класическия майонезен сос може да използвате:

гръцко кисело мляко с горчица и лимонов сок;

домашен сос на основата на извара и подправки;

хумус или авокадо за допълнителни полезни мазнини.

Добавянето на пресни зеленчуци като домати, лук, зеле, краставици или чушки увеличава обема на храната и внася витамини и минерали.

Как да увеличим протеина още повече

Ако целта ви е по-висок протеинов прием, можете да добавите:

настъргано нискомаслено сирене или кашкавал;

запечено яйце или белтък;

допълнителна порция месо или растителен протеин.

Така един хот-дог може лесно да достигне 30–40 г протеин и да достигне до пълноценно хранене.

Баланс и умереност

Дори в по-здравословен вариант, хот догът трябва да бъде част от балансирано меню. Комбинирайте го със салата или печени зеленчуци и внимавайте с размера на порцията.

Здравословният хот дог не е компромис, а интелигентна адаптация към любимата храна. С качествени съставки, повече протеин и по-малко преработени елементи можем да се наслаждаваме на класическия вкус, като същевременно поддържаме доброто си здраве и активния начин на живот.