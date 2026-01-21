Без автобуси от Пловдив до Стамболийски

Местната власт в Стамболийски сигнализира за внезапно прекратяване на автобусните превози между Пловдив и населените места от общината.

Близо 17 000 души, живеещи на територията на общината, са лишени от редовен транспорт до областния център. Голяма част от хората в Стамболийски учат и работят в Пловдив.

Транспортът е спрян едностранно от страна на община Пловдив.

Още първия работен ден неприятни новини ни сурвакаха. Жилите на селата Ново село, Куртово Конаре, Яким Груево и част от жителите на град Стамболийски, които пътуват до Пловдив - звъняха на телефона в общината, че няма автобус, който да ги извози. Още същия ден говорих с областната управителка, която каза, че ще предприеме мерки. Разговаряхме и с община Пловдив. Те ни казаха, че фирмата, която работи по този курс, е спряла едностранно и ще водят преговори с друга фирма. Но до този момент няма никакъв резултат, обясни Петър Неделев - кмет на община Стамболийски в ефира на БНТ.

По думите му междуселищните автобуси извозват хората до жп гарата, за да могат да си хванат влак до Пловдив. Неделев обясни още, че местните автобуси са малки и се налага шофьорите да извършват повече от един курс.