Преброяването на бюлетините ще става чрез оптични сканиращи устройства

Правната комисия в Народното събрание одобри въвеждането на оптични сканиращи устройства за преброяване на хартиените бюлетини. Решението беше взето след рекордно дълго заседание, продължило над 14 часа и приключило в малките часове на днешния ден. Промените в Изборния кодекс, обхващащи 222 параграфа, предизвикаха остри дебати и съмнения за приложимостта им на практика.

Ултиматум към изпълнителната власт

Депутатите поставиха изключително кратък срок на Министерския съвет – само един месец за набавяне на новите сканиращи машини. Експерти предупреждават, че този времеви прозорец е крайно недостатъчен за провеждане на прозрачна обществена поръчка, доставка и сертифициране на устройствата.

В приетите текстове обаче е заложена "вратичка" – ако правителството не успее да осигури машините в срок, гласуването и броенето ще се извършват по досегашния ред, предаде NOVA. Това поставя под въпрос реалното изпълнение на реформата за предстоящия вот.

Проблемът с "мъртвите души" остава

Опитът за изчистване на избирателните списъци от така наречените "мъртви души" удари на камък. Предложението списъците да се актуализират на базата на данните от последното национално преброяване беше отхвърлено като "неразумно" от Националния статистически институт (НСИ) и ГРАО.

По време на дебатите стана ясно, че около един милион български граждани не са били обхванати при последното преброяване, тъй като то не беше задължително. Тази статистическа празнина прави данните неприложими за изборния процес, което означава, че фантомите в списъците ще останат и за следващите избори.

Нова структура за вота в чужбина

Сред малкото приети структурни промени е създаването на специална избирателна комисия за гласуващите в чужбина. Новият орган ще има правомощията да разглежда и да се произнася по сигнали за нарушения в секциите зад граница, съобщи БНР.

Политическото напрежение остана високо до края на заседанието. Надежда Йорданова от ПП-ДБ определи приетите промени като "атентат срещу изборния процес", цитирана от БГНЕС. Очаква се текстовете да влязат за окончателно гласуване в пленарната зала, където дебатите ще продължат