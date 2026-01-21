Петър Чолаков: Румен Радев ще откъсне гласове и от ГЕРБ, и от Възраждане

Оставката на президента Румен Радев и заявката му за директно участие в парламентарните избори няма да бъде панацея за българската политика, ако се залага само на образа на поредния "Спасител". Това предупреди политологът доц. Петър Чолаков в ефира на БНР, само минути след като държавният глава обяви, че напуска "Дондуков" 2.

Според анализатора, въпреки че новият проект има потенциал да редуцира "потресаващите размери на корупцията", обществените нагласи не трябва да бъдат свръхнапомпани.

"Нека да нямаме свръхочаквания за месианство. Но ако има политически проект, който успее да редуцира размерите на корупцията... това ще бъде някакъв вид успех", коментира Чолаков, цитиран от БНР.

Земетръс за всички партии

Слизането на Радев на политическия терен се очаква да предизвика тектонични размествания не само в лявото пространство, но и в целия политически спектър. Според Чолаков, новият проект ще действа като електорална прахосмукачка, която ще отнеме гласове от почти всички играчи.

"Не само в БСП. Президентът беше обявен като мек евроскептик... Радев би могъл да вземе избиратели и от ГЕРБ. От 'Възраждане' също може да вземе", прогнозира политологът.

Той обясни този феномен с "класическата политика на двата стола", която Радев практикува – критичен към определени политики на ЕС, но без да къса връзката с Европа, подобно на реториката на ГЕРБ.

Война с модела и тактически съюзи

Основната фронтова линия на новия проект ще бъде насочена срещу Делян Пеевски и модела на управление, наложен от ГЕРБ и ДПС.

"С Пеевски ще бъде битка до последна капка кръв", категоричен бе Чолаков.

В тази битка ПП-ДБ се очертават като естествен, но временен съюзник. Политологът припомни думите на Иво Христов (бивш началник на кабинета на Радев), че евентуално партньорство с градската десница ще бъде "краткосрочно и стратегическо". Целта е ясна – Радев да не се превърне просто в "еднопосочен билет към властта" за коалицията, която ерозира електорално.

Капанът на "домовата книга"

Въпреки че вицепрезидентът Илияна Йотова ще поеме функциите на държавен глава, нейната власт ще бъде силно ограничена от последните промени в Конституцията. Чолаков подчерта, че тя няма да бъде реален "конструктор" на служебния кабинет, тъй като е длъжна да избира премиер от силно стеснения списък с длъжностни лица (т.нар. "домова книга"), повечето от които са свързани със сегашното парламентарно мнозинство.

"Правомощията на президента по отношение на служебния кабинет са доста орязани... Парламентарното мнозинство е всъщност конструктор", обясни доцентът.

Единственият лост на Йотова остава възможността за налагане на "вето" върху конкретна фигура, с която прецени, че не може да работи, но това не променя факта, че Радев влиза в изборната битка без комфорта на свой служебен кабинет.

Според Чолаков, най-чистият вариант за президента е да започне "на чисто", без да използва чужда партийна регистрация, макар технологичното време за това да е критично малко.