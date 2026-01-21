Благомир Коцев: Румен Радев би могъл да е потенциален партньор

Варненският кмет Благомир Коцев отвори вратата за шокиращ политически съюз между "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и политическия проект на доскорошния президент Румен Радев. В ефира на БНТ тази сутрин Коцев определи "слизането" на държавния глава на политическата сцена като свършен факт и го посочи като потенциален съюзник в битката срещу статуквото, но постави едно ключово условие – ясна геополитическа ориентация.

Условието: Дела, а не само думи

"Ако бившият президент Радев покаже не само на думи, но и на дела, че ще бъде борец срещу овладяването на държавата, той е потенциален партньор", заяви Благомир Коцев, цитиран от БНТ.

Градоначалникът обаче не скри притесненията в редиците на градската десница относно външнополитическия курс на Радев, който години наред влизаше в остри конфликти с ПП-ДБ именно по темите за войната в Украйна и отношенията с евроатлантическите партньори.

"Курсът на страната би била разделителната линия", категоричен е Коцев. Той настоя за отговори дали България ще запази своя европейски път или ще бъде тласната в "други посоки".

Варна може да остане без кмет?

На фона на големите политически преговори, Коцев хвърли бомба и относно собственото си бъдеще, което може да доведе до предсрочни кметове избори във Варна. Въпреки че заяви, че "няма причина" да бъде в листи като кмет, той остави вратата широко отворена за участие както в парламентарните, така и в президентските избори, ако партийният интерес го наложи.

"Ако го направя, това ще бъде решено на Коалиционен съвет, за да подкрепя формацията, която ме е издигнала", обясни Коцев, с което на практика призна, че кметският му мандат е заложник на националните партийни стратегии.

Новият фронт

Изявлението на Коцев идва само два дни след като Румен Радев обяви, че напуска президентския пост, за да влезе активно в партийната политика – ход, който се очаква да пренареди изцяло електоралната карта за предстоящите избори. Желанието на ПП-ДБ да намерят "съмишленици в битката срещу мафията" очевидно надделява над идеологическите различия, които доскоро изглеждаха непреодолими.