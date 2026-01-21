Депутатите решават ще се закрива ли Комисията за противодействие на корупцията

Парламентът да обсъди на първо четене днес три законопроекта, с които се предлага закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Законопроектите са внесени съответно от „ДПС-Ново начало“, „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС.

Със законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията, внесен от „ДПС-Ново начало“, се предлага функциите на КПК, свързани с подаването и проверката на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси, превенцията на корупцията и поддържането на електронните регистри, да преминат към Сметната палата, а дейностите по противодействие на корупцията чрез разкриване и осъществяване на оперативно-издирвателна дейност на корупционни деяния, извършени от лица, заемащи публични длъжности, както и общата администрация на Комисията, да преминат към Държавна агенция „Национална сигурност“.

От ПП-ДБ предлагат промени в Закона за противодействие на корупцията, които предвиждат закриване на Комисията за противодействие на корупцията, защото, според тях, резултатите от дейността ѝ не оправдават обществените очаквания, и създаване на Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. В законопроекта се предлага нов ред за определяне на състава на комисията, при който двама от членовете се избират от Народното събрание, двама – от общото събрание на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, и един член – от президента на Републиката.

От ГЕРБ-СДС са внесли законопроект за изменение на Закона за Сметната палата, който предвижда функциите по разкриване и противодействие на корупцията да бъдат възложени на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, а дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се прехвърлят към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, осъществяващи тези функции.

В проектопрограмата на парламента за тази седмица е второто четене на промени в Закона за защита на потребителите, както и второ четене на промени в Закона за киберсигурност.

В петък се предвижда парламентът да разгледа на първо четене изменения в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.