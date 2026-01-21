Максим и Валери черпят за имен ден

Днес, 21 януари, Българската православна църква почита паметта на Свети преподобни Максим Изповедник и Свети мъченик Неофит. Това е денят, в който вярващите си припомнят подвига на един от най-големите умове на християнството, отказал да се подчини на императорската власт в името на истината.

"Най-великият" – това е значението на името Максим, което има латински корени, припомнят теолози. Празникът е повод за радост в стотици български домове, където се черпи за здраве и дълголетие.

Пътят от императорския двор до заточението

Свети Максим е роден в аристократично семейство в Константинопол и получава блестящо за времето си образование. Неговите качества му отварят вратите към най-високите етажи на властта, като той достига до поста секретар на император Ираклий. Въпреки бляскавата кариера, Максим избира пътя на духа.

Според църковните архиви, той напуска двореца, когато императорът и патриархът започват да налагат монотелитството – ерес, която изопачава християнското учение за природата на Христос. Светецът се оттегля в манастир, но влиянието му остава огромно.

Цената на вярата

Непримиримата му позиция срещу опитите на държавата да променя църковните догми го превръща във враг на короната. Той е арестуван и съден като държавен изменник.

"Благодаря на Бога, че ме наказвате за неща, които не съм извършил," заявява светецът пред своите мъчители, според житието му.

За да бъде спряна проповедта му, палачите отрязват езика и дясната му ръка. Въпреки тежките физически увеждания и последвалото заточение, Максим Изповедник остава в историята като символ на непоклатимата вяра. Той умира в изгнание през 662 година.

Именици днес

На 21 януари своя имен ден отбелязват всички, които носят имената Максим, Максимилиан, Валери, Валерия, Неофит, Агнеса и техните производни.

Традицията повелява на трапезата да се съберат близки и приятели, за да почетат името на празнуващия. Името Валери, което също празнува днес (почитайки паметта на мъчениците Евгений, Канидий, Валериан и Акила), означава "силен" и "здрав" от латински (valere).





