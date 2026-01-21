Акушерките празнуват Бабинден на фона на кадрови колапс

Акушер-гинеколозите и акушерките в цялата страна отбелязват днес професионалния си празник – Деня на родилната помощ. Датата 21 януари, известна по стар стил като Бабинден, е повод за равносметка в условията на продължаваща демографска криза и сериозен недостиг на медицински специалисти.

"Изпратихме една успешна година с 3043 новородени, живи и здрави дечица", съобщиха от най-голямата АГ болница в страната – „Майчин дом“, цитирани от NOVA. Въпреки празничния тон, статистиката показва устойчива тенденция на спад в раждаемостта сравнено с предишното десетилетие, когато броят на ражданията в лечебното заведение

Половин век история

Тази година се навършват точно 50 години от откриването на настоящата сграда на „Майчин дом“ през 1976 година. Високото 14-етажно здание продължава да бъде най-разпознаваемият символ на родилната помощ у нас, въпреки че самата болница функционира от 112 години.

По традиция празникът започна с ритуала "измиване на ръце", при който младите лекари и акушерки поливат вода на най-възрастните и опитни специалисти. Водата, минала през ръцете на акушерите, символизира пречистващата сила и надеждата за леки раждания през годината.

Скритата криза

Зад празничните букети и обредните питки обаче стои сериозен структурен проблем. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи алармира за критичен недостиг на кадри. Акушерките в България са два пъти по-малко от нуждите на здравната система, а средната възраст на работещите в сектора гони 50 години.

"Професията изисква не само висок професионализъм, но и огромна физическа и психическа издръжливост, което при сегашните условия на труд отказва много млади хора,"коментират експерти от бранша.

Празникът Бабинден води началото си от далечните праславянски времена, но официално е обявен за Ден на родилната помощ през 1951 година. Днес той е единственият ден в годината, когато обществото се сеща да отдаде почит на хората, които първи посрещат новия живот, често на цената на собственото си здраве и лично време