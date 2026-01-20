Райчев: Радев влезе в позицията на царя, вълната ще е много голяма

Това е много отдавна очаквано събитие, за което по някакъв начин противниците на Радев мислеха, че няма да стане. Той успя да събере върху себе се си внимание и влезе в позицията на цар Симеон (Симеон Сакскобургготски – б.ред) – цялата нация го гледа, очаква да му връчи властта. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ социологът Андрей Райчев.

"Никой не се съмнява, че Радев ще взема около 80 депутата, някои казват 100 - това ще е много голяма вълна, много по-голяма, отколкото казват всичките му противници. Виждаме Бабиш, виждаме Фицу, виждаме Орбaн. Виждаме в Румъния – щеше да има такова нещо, само че по един изкуствен и безобразен начин го спряха. Това е обективен процес, който тече в Източна Европа“, коментира Андрей Райчева.

„В Източна Европа протича процес на еманципация - от слуга на Западна Европа, на даване на трохи от масата, от това на някого да му кажат „шшшт“ и той да млъква“. Тече съвсем ясен процес на политическа еманципация. И Радев преди всичко е това“, отбеляза още той.

„Като качество преди всичко е това, а като вътрешен план той има няколко задачи и те се делят на две - общонационални, където той несъмненно стои в стратегическо спорзумение със „сините“ – за нормализация на съдебната система“, заяви социологът.

Основният въпрос е не колко депутати ще получи, а какво ще прави. Според мен той няма да направи лява партия, а патриотична партия от нов тип, посочи още Райчев.

И политологът Христо Панчугов, който също беше гост в предаването, коментира подаването на оставка от президента и заявката му да участва в политиката със собствен проект: "Не научихме нищо ново, това са фрази, които сме чували често от президента през последните месеци. Ако той се опитва да прелегитимира обществения договор в България, въпросът е колко радикално изглежда това предоговаряне от гледна точка на Румен Радев, как изглежда новият начин и колко подкрепа може да събере това в обществото. "

Според мен при Радев патриотизмът няма нищо общо. В Източна Европа се случват някакви процеси, но в България скоро се случи онзи голям протест - в него няма нищо еманципиращо, той беше за повече европейска България и той ще продължи да бъде за повече европейска България, подчерта Панчугов.

Мнозинството от българските граждани продължават да се чувстват добре в Европейския съюз и искат по-добре уредена и щастлива система. Радев не е свързван с това. Дали той ще се окаже следващият цар, предстои да видим, но е хубаво да си дадем сметка какво олицетворява той. Той олицетворява една реакционна източна култура и продължава да настоява, че мястото на България не е там, където е тя. Това сигурно е примамливо за част от българското общество и за част от политиците. Той има системно антиевропейско поведение, коментира още Христо Панчугов.







