Кънчо Стойчев: Очаквам Румен Радев да обяви народно движение, а не партия

Очаквам Румен Радев да обяви народно движение, а не партия.

Това каза пред БНР социологът Кънчо Стойчев, като прогнозира, че появата на Румен Радев на предсрочните парламентарни избори ще е повод за по-висока избирателна активност:

"Той не е казал, че ще строи партия. В речта, която чухме, нямаше и една дума, която да касае организационни аспекти. Това не е случайно. Той не засегна изобщо организационната тема".

Според него с Радев на политическия терен България ще се завърне там, където ѝ е мястото в политиката - в Източна Европа като тип мислене:

"Защото ние, хората от Източна Европа, много добре помним близкото минало. Западът забравиха миналото, забравиха войната, забравиха тоталитаризма и напуснаха действителността. И Европа с много ускорен темп се движи към катастрофа. Източна Европа се явява прогресивното място в Европа, прогресивната част от ЕС".

По думите на Кънчо Стойчев след изборите възможността Бойко Борисов да партнира на Радев е по-голяма, отколкото ПП-ДБ да са в партньорство с бившия президент:

"Борисов е много по-опитен и здраво стоящ на земята, не попада в идеологически капани, центристки настроен и с необходимата степен на гъвкавост в политическия процес. Все качества, които липсват на ПП-ДБ".

Стойчев смята, че тандемът Борисов-Пеевски е бил валиден допреди месец-два:

"Влизаме в нови времена и всеки си поема по своя път. И аз съм употребявал често фразата "Борисов и Пеевски", но да ви кажа честно - спирам да я употребявам, защото едно е Борисов, друго е Пеевски".