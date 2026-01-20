  • Instagram
БОК обяви делегацията за Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 (Пълен списък)

БОК обяви делегацията за Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 (Пълен списък)
Изпълкомът на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди на днешното си заседание състава на българските спортисти, които ще участват на предстоящите Зимни игри в Милано-Кортина 2026.

Спортистите от страната спечелиха 20 квоти за състезанията в Италия от 6 до 22 февруари.

Пълен списък на делегацията:

Весела Лечева – председател на БОК
Данаил Димов – генерален секретар на БОК
Володя Златев – шеф на мисия
Любомир Ганев – олимпийско аташе
Камелия Игнатова – БОК
Християн Янков – БОК
Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН

1. Владимир Илиев – състезател
2. Антон Синапов – състезател
3. Благой Тодев - състезател
4. Константин Василев - състезател
5. Милена Тодорова - състезател
6. Мария Здравкова - състезател
7. Лора Христова – състезател
8. Валентина Димитрова - състезател 
9. Борислав Панков – водач на отбора  
10. Роберт Кабуков – треньор  
11. Волфганг Пихлер – треньор  
12. Игор Горобец – лекар  
13. Теодор Русев – кинезитерапевт  
14. Милен Димитров – ваксмайстор  
15. Фаусто Бормети – ваксмайстор  
16. Федерико Майори – ваксмайстор  
17. Роберто Гарсия – ваксмайстор

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

18. Алберт Попов - състезател
19. Калин Златков - състезател
20. Ивайло Борисов - старши треньор
21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт
22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор
23. Атанас Ангелов – треньор
24. Анина Цюрбриген- състезател
25. Мария Киркова – треньор

СНОУБОРД

26. Радослав Янков - състезател
27. Тервел Замфиров - състезател
28. Александър Кръшняк - състезател
29. Малена Замфирова – състезател
30. Георги Атанасов - старши треньор
31. Анатолий Замфиров – треньор
32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор
33. Галин Рангелов – кинезитерапевт
34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК

35. Владимир Зографски – състезател
36. Грегор Собчик - старши треньор
37. Андрей Запоточни – треньор
38. Лукаш Гебала - физиотерапевт

СКИ БЯГАНЕ

39. Марио Матиканов – състезател
40. Даниел Пешков – състезател
41. Калина Недялкова- състезател
42. Костадин Митков– треньор
43. Андрей Гридин – треньор

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

44. Алексанра Фейгин – състезател
45. Андрей Лутай – треньор
46. Ина Лутай – треньор

