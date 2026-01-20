БОК обяви делегацията за Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 (Пълен списък)
Изпълкомът на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди на днешното си заседание състава на българските спортисти, които ще участват на предстоящите Зимни игри в Милано-Кортина 2026.
Спортистите от страната спечелиха 20 квоти за състезанията в Италия от 6 до 22 февруари.
Пълен списък на делегацията:
Весела Лечева – председател на БОК
Данаил Димов – генерален секретар на БОК
Володя Златев – шеф на мисия
Любомир Ганев – олимпийско аташе
Камелия Игнатова – БОК
Християн Янков – БОК
Миляна Велева – пресаташе
БИАТЛОН
1. Владимир Илиев – състезател
2. Антон Синапов – състезател
3. Благой Тодев - състезател
4. Константин Василев - състезател
5. Милена Тодорова - състезател
6. Мария Здравкова - състезател
7. Лора Христова – състезател
8. Валентина Димитрова - състезател
9. Борислав Панков – водач на отбора
10. Роберт Кабуков – треньор
11. Волфганг Пихлер – треньор
12. Игор Горобец – лекар
13. Теодор Русев – кинезитерапевт
14. Милен Димитров – ваксмайстор
15. Фаусто Бормети – ваксмайстор
16. Федерико Майори – ваксмайстор
17. Роберто Гарсия – ваксмайстор
СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
18. Алберт Попов - състезател
19. Калин Златков - състезател
20. Ивайло Борисов - старши треньор
21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт
22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор
23. Атанас Ангелов – треньор
24. Анина Цюрбриген- състезател
25. Мария Киркова – треньор
СНОУБОРД
26. Радослав Янков - състезател
27. Тервел Замфиров - състезател
28. Александър Кръшняк - състезател
29. Малена Замфирова – състезател
30. Георги Атанасов - старши треньор
31. Анатолий Замфиров – треньор
32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор
33. Галин Рангелов – кинезитерапевт
34. Илиян Караджинов – треньор
СКИ СКОК
35. Владимир Зографски – състезател
36. Грегор Собчик - старши треньор
37. Андрей Запоточни – треньор
38. Лукаш Гебала - физиотерапевт
СКИ БЯГАНЕ
39. Марио Матиканов – състезател
40. Даниел Пешков – състезател
41. Калина Недялкова- състезател
42. Костадин Митков– треньор
43. Андрей Гридин – треньор
ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ
44. Алексанра Фейгин – състезател
45. Андрей Лутай – треньор
46. Ина Лутай – треньор
Още по темата:
- » Лечева за сагата в БОК: Саботират ни, срамът е за цяла България!
- » МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина
- » Съдът потвърди: Весела Лечева е шефът на БОК