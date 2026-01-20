  • Instagram
Борисов: Радев звучеше нелепо, Европа за пореден път оцени работата на правителството и на ГЕРБ

Борисов: Радев звучеше нелепо, Европа за пореден път оцени работата на правителството и на ГЕРБ
Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Радев. Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Това казва във видеоизявление в профила си във Фейсбук лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.

"Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там! Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти”. Това заяви еврокомисарят по икономика", заявява Борисов.

"На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България! Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там", добавя лидерът на ГЕРБ.

"Основна цел на ГЕРБ беше България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", подчертава Бойко Борисов.


