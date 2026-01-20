Какво препоръчва годишният доклад за състоянието на националната сигурност

Правителството в оставка смята, че Годишният доклад за състоянието на националната сигурност в България за 2024 година, може да е основата за предстоящото изготвяне на новата Стратегия за национална сигурност на страната.

Документът, приет от кабинета преди седмица, е изпратен за одобрение от парламента. В него се съдържа анализ, оценка и препоръки от изпълнителната власт относно предизвикателствата, рисковете, опасностите и заплахите за страната. Изготвен е от междуведомствена работната група, в която участват 27 институции.

През 2024 година международната среда се е характеризирала с висока нестабилност, ескалиращи военни конфликти и разширяващи се хибридни заплахи, което поставя България в стратегически рискова позиция по външна и вътрешна линия. Продължаващата руска военна агресия срещу Украйна и разширяването на хибридните операции срещу държави от НАТО, включително България, създават стратегическа среда на сигурност с висока степен на риск в Европа.

Отчетени са и предизвикателствата пред страната ни за диверсификация по отношение на непрекъсваемост на веригите за доставки на енергоресурси от други региони извън Европа, включително от държавите от Южен Кавказ. Затова се препоръчва България да продължи да предприема прагматични, но стратегически действия.

Като критичен компонент за сигурността на страната е отчетена киберсигурността, на фона на ескалация на кибератаки върху критична инфраструктура, злоупотреба с изкуствен интелект, което налагало нормативно и кадрово укрепване.

През 2024 г. се отчита рязко влошаване на климатичната обстановка с рекорден брой пожари, суши и бедствени положения.

Препоръката е ускорено да се изпълняват изпреварващи адаптивни мерки.