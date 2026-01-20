  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -2 / -2
Пловдив: -3 / -3
Варна: -4 / -3
Сандански: +1 / +1
Русе: -4 / -4
Добрич: -7 / -6
Видин: -4 / -3
Плевен: -5 / -4
Велико Търново: -6 / -4
Смолян: -6 / -6
Кюстендил: -4 / -3
Стара Загора: -3 / -3

Мощна магнитна буря удари Земята, оцвети небето над България в пурпур

  • Сподели в:
  • Viber
Мощна магнитна буря удари Земята, оцвети небето над България в пурпур

Facebook/MeteoBalkans
A A+ A++ A

Силна геомагнитна буря удари Земята в нощта срещу 20 януари. Тя достигна К-индекс 8 от възможни 9.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН явлението е причинено от мощно коронално изхвърляне на маса (CME) от Слънцето, което е достигнало планетата ни необичайно бързо.

Това, в комбинация със скорост от над 2000 километра в секунда, позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време, поясняват от НИГГГ-БАН.

Мощната магнитна буря разкраси небето над Европа, включително и България.

Силната слънчева буря предизвика полярно сияние, което достигна необичайно ниски географски ширини.

За разлика от Северна Европа, където небето грейна в характерното наситено зелено, над България явлението се прояви предимно в червения спектър. Това се дължи на височината и състава на атмосферата, в която слънчевите частици взаимодействат с кислорода.

Червеният цвят се получава при взаимодействие на слънчевия вятър с кислородните атоми на много голяма височина (над 240 км), докато зеленият цвят, видим в полярните зони, се образува на по-ниска височина (между 100 и 240 км). Тъй като България е далеч от полюса, ние виждаме само най-високата, "червена" част на сиянието.

В северните страни гледката бе значително по-ярка и разноцветна. "Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни", отбелязва NOVA. В Алпите, например над връх Матерхорн, сиянието също е било ясно видимо, комбинирайки различни спектрални цветове.





#магнитна буря

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?