Мощна магнитна буря удари Земята, оцвети небето над България в пурпур
Силна геомагнитна буря удари Земята в нощта срещу 20 януари. Тя достигна К-индекс 8 от възможни 9.
По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН явлението е причинено от мощно коронално изхвърляне на маса (CME) от Слънцето, което е достигнало планетата ни необичайно бързо.
Това, в комбинация със скорост от над 2000 километра в секунда, позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време, поясняват от НИГГГ-БАН.
Мощната магнитна буря разкраси небето над Европа, включително и България.
Силната слънчева буря предизвика полярно сияние, което достигна необичайно ниски географски ширини.
За разлика от Северна Европа, където небето грейна в характерното наситено зелено, над България явлението се прояви предимно в червения спектър. Това се дължи на височината и състава на атмосферата, в която слънчевите частици взаимодействат с кислорода.
Червеният цвят се получава при взаимодействие на слънчевия вятър с кислородните атоми на много голяма височина (над 240 км), докато зеленият цвят, видим в полярните зони, се образува на по-ниска височина (между 100 и 240 км). Тъй като България е далеч от полюса, ние виждаме само най-високата, "червена" част на сиянието.
В северните страни гледката бе значително по-ярка и разноцветна. "Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни", отбелязва NOVA. В Алпите, например над връх Матерхорн, сиянието също е било ясно видимо, комбинирайки различни спектрални цветове.
Още по темата:
- » Най-мощната в последно време магнитна буря обхваща Земята на 20 януари
- » Магнитни бури през уикенда. А след това и на тези дати