Зеленски иска от Европа обща армия от 3 млн. души в отпор на Русия

Украйна и Европа трябва да създадат съвместни отбранителни сили с численост до три милиона души, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза във видеоразговор с журналисти в приложението "УотсАп", че още миналата година е повдигнал въпроса за необходимостта от съвместни отбранителни сили заради заплахата от Русия, която планира да увеличи числеността на въоръжените си сили до 2,5 милиона души до 2030 г.

Предложението на Зеленски се вписва в по-широкия дебат за европейската отбрана, за автономията на ЕС в сферата на сигурността и за бъдещата роля на НАТО. То поставя редица въпроси - от политическата воля на европейските държави, през финансирането и командната структура, до готовността за по-дълбока военна интеграция.

Украинският президент заяви още, че ще пътува до Давос само ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет на Украйна са готови за подписване там, предаде Ройтерс.

Зеленски, който се очакваше да присъства на Световния икономически форум в Давос днес, съобщи още, че е останал в Киев, за да помогне за справяне с последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта, които прекъснаха топлоснабдяването на около половината от жилищните сгради в града.

"Разбира се, в този случай избрах Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент. Защото за украинците е много важно да се сложи край на тази война", каза Зеленски.

По-рано Зеленски обяви в "Екс", че Русия е атакува Украйна през нощта с повече от 300 дрона и "значителен брой" балистични и крилати ракети и добави, че страната му има нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана. Украйна е получила нова партида ракети за противовъздушна отбрана едва вчера, отбеляза Зеленски и подчерта, че това не е помогнало за укрепването на отбраната. Той добави, че има спешна нужда от допълнителни доставки. "Партньорите не бива да се провалят в изпълнението на това - ракетите за противовъздушна отбрана са реална защита за човешкия живот", написа Зеленски.

Украйна е поканена да участва в Съвета за мир, създаден съгласно плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир в Газа, обяви още украинският президент пред журналисти във видеоразговора в приложението "Уотсап". Той добави, че в момента украински дипломати работят по въпроса, но ще му е трудно да си представи да бъде заедно с Русия в този съвет.