Пожар изпепели живи 7 коня в историческия комплекс "Фанагория" във Варна

Пожар изпепели живи 7 коня в историческия комплекс "Фанагория" във Варна
Седем животни са изгорели при пожар в конната база „Фанагория“ във варненския квартал „Аспарухово“, съобщиха от полицията в града, цитирани от кореспондента на БТА Мила Едрева.

Сигналът е подаден около 3:30 часа тази сутрин. Пристигналият на място екип успял да спаси четири коня. При инцидента леко пострадал е охранител на базата. Той е откаран в болница за прегледи.

Засегнати са около 300 - 400 кв. м. площ, където са отглеждани животните.

"Били са общо 11 животинки. 10 големи коня и едно новородено конче. Четирите са успели, благодарение на служителя, който е бил тук през въпросната нощ. Той ги е пуснал във вътрешните заграждения, а будни граждани, които са видели, че гори са отворили външната порта. Това разказа гл. инспектор Валентин Николов, началник РСПБЗН - Аспарухово.

Той съобщи още, че пожарът е потушен, а служители на пожарната служба дежурят и извършват разчистване.

Няма доказателства за умишлен палеж, а разследването по случая продължава. Тепърва предстои да бъдат уточнени размерите на материалните щети.



