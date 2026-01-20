Георги Готев: Румен Радев няма да е "йес мен"

Едва ли новините от София се забелязват в Брюксел, изключения правят хората в институциите, които работят с България. в никакъв случай оставката на Радев и влизането му в политиката не е водеща новина в Брюксел, каза в интервю пред БНР Георги Готев, дългогодишен дипломат и старши редактор в Euractiv.

Според него в Брюксел няма да етикетират Румен Радев като българския Орбан, ако влезе в парламента:

"Дали Радев е българският Орбан може да се спори, досега у нас много бяха кандидатите за тази роля, Борисов например. В Брюксел очакват Орбан да загуби изборите през април. По-важно е, че Радев се позиционира като водач в битката срещу корупцията. А Орбан се възприема обратно."

Готев, коментира, че в представите на Брюксел за България прави впечатление, че хората ходят на избори често, не защото им е забавно, а защото партиите са малки и губят подкрепа, а коалициите правят правителства с кратък живот.

"Появата на нов политически проект да грабне НС, се вижда като шанс за по голяма стабилност. България има нужда от това", смята Георги Готев.

Относно позиционирането в Европа той посочи, че в ЕС има лидери, които ги описват като ястреби и вярват, че "Украйна може да победи Русия, които не знам защо не виждат риск от ядрена война":

"Нормално е страни Латвия и Естония да се страхуват. Полша в право е тази група, защото са били жертва на Русия. А нашата история е различна. Нормално е български премиер да е в групата на Макрон и Мелони, които призоваха диалог с Москва. Мисля, че нормално Радев да е там и не вярвам това да притеснява европейските институции, те трябва служат на страните членки, а не обратното."

Според Готев оставката на Радев като президент не е обсъдена в Париж и Берлин:

"За мен е ясно и е важно, че Радев е подготвен за важната международна роля. И очакваме той да стане премиер и да представлява България на Срещата на върха в ЕС. Радев си е добре с английския за разлика от Борисов, който за мен беше непълноценен. И Радев няма дае "йес мен"."