Червен код в Гърция: Избягвайте пътуванията в сряда!

Властите в Гърция издадоха извънредно предупреждение за опасно време. Метеоролозите и Гражданска защита сигнализират за екстремен метеорологичен фронт, който ще удари страната в ранните часове на сряда.

Очаква се в района на столицата Атина само за няколко часа да падне количество дъжд, което надвишава средните норми за целия месец януари. Това създава сериозен риск от внезапни наводнения в градски условия.

Общо 5 региона са поставени под най-високата степен на опасност (червен код) - Атика, Пелопонес, Континентална Гърция, Тесалия, Западна Македония. Гражданите в тези райони са призовани да избягват всякакви несъществени пътувания. Възможно е активиране на спешния номер 112 за изпращане на предупредителни съобщения към мобилните телефони на жителите в застрашените зони.

Властите препоръчват на жителите да почистят шахтите пред домовете си, да не пресичат наводнени пътища и да следят актуалните указания на Гражданска защита на Гърция.

