Западните медии за оставката на президента ни: Започва битката за бъдещето на България

Българският президент Румен Радев заяви в понеделник, че ще подаде оставка преди предсрочните парламентарни избори, което ще му позволи да участва в предстоящия вот, пише "Политико". Въпреки че той не заяви изрично, че ще се кандидатира на изборите, които се очаква да се проведат близките месеци, речта му ясно подсказа, че ще го направи.

България, която се присъедини към ЕС през 2007 г. и от този месец е в еврозоната, е в политически застой, съпроводен протести срещу корупцията от 2020 г. насам. В страната имаше 8 пети избори през последните четири години.

От седмици се носят спекулации, че Радев, който беше избран за президент през 2016 г. и преизбран на поста през 2021 г., може да подаде оставка, за да се включи в надпреварата. За много българи той е единствената политическа константа насред постоянната смяна на правителствата.

Оставката на лявоориентирания Радев е първа по рода си в посткомунистическата история на страната

и сега, според Конституцията, вицепрезидентката Илияна Йотова трябва да положи клетва пред парламента, за да доизкара мандата, пояснява АП.

Вчера Радев не спомена какви са плановете му. Наскоро, запитан за създаването на нова партия, той отговори, че е необходима партия, която да "обединява всички демократи - леви и десни - независимо от принадлежността им или от това дали са политически активни, защото всички ние се нуждаем от честни избори и демократично, свободно развитие", допълва агенцията.

Вторият петгодишен мандат на Радев и Йотова трябваше да приключи през януари 2027 г. Първоначално двамата бяха избрани през 2016 г. като кандидати на социалистите. В качеството си на държавен глава Радев постоянно се застъпваше за борбата срещу корупцията и мафиотските практики, посочва сп. "Шпигел".

Според политолози една нова политическа сила около Радев ще измени значително партийния пейзаж в България, като влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, но по-малките партии този път вероятно няма да успеят

да преминат 4-процентната бариера, отбеляза германското издание.

62-годишният Радев заяви в понеделник, че е готов да се включи в "битката за бъдещето" на България "заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и непоколебимите", предава и АФП.

Той каза още, че "пагубният модел на управление" е виновен за бедността, протестите и недоверието в институциите в страната, посочва агенцията.

Радев, бивш генерал от военновъздушните сили, отдавна се счита за потенциална политическа алтернатива на установените партии.

Той многократно е критикувал българския политически елит, който обвинява в компромиси с олигархичните интереси, коментира "Хелзинки таймс"

Френският в. "Монд" цитира Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", според когото Радев е решил да подаде оставка и евентуално да участва в предстоящите парламентарни избори, понеже "има инерция, свързана с протестите".

Анкета на института "Маркет линкс" сочи, че рейтингът на Радев в 44%. "Целта му е да бъде близо до мнозинството, за да не се налага да преговаря" прекалено много, каза Симеонов и добави, че ако Радев постигне силен резултат на изборите, това би могло да открие "изход от кризата".