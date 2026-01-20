Фермери от няколко европейски страни - на протест пред ЕП срещу договора ЕС - Меркосур

Фермери от няколко европейски страни се събраха на протест пред Европейския парламент в Страсбург срещу подписаното търговско споразумение със страните от Меркосур.

"С възгласи "Не на Меркосур", около 3 хиляди земеделци с между 700 и 900 трактора се събраха пред парламента ден преди очакваното решение на евродепутатите да изпратят споразумението пред Съда на ЕС в Люксембург. "Ние се нуждаем от това Съда да бъде сезиран, за да знаем дали споразумението е в съответствие с европейското право", подчерта лидерът на основния земеделски синдикат във Франция Арно Русо. В изказванията си фермери изтъкнаха, че царевицата в Бразилия съдържа 98 на сто генномодифицирани продукти.

"Не сме се примирили. Ние се борим срещу това споразумение 25 години. В Бразилия царевицата съдържа 98 на сто генномодифицирани продукти".

Според протестиращите в резултат на това споразумение земеделието в ЕС ще бъде залято от внос на евтини продукти, при които няма да бъдат спазени изискванията на Общността заради липса на достатъчно ефективен контрол.

Споразумението бе подписано в събота в столицата на Парагвай Асунсион, като преди това бе подкрепено от повечето страни членки. То има за цел да създаде една от най-големите зони за свободна търговия и трябва да даде възможност на ЕС да изнася автомобили, машини, вина и спиртни напитки към Латинска Америка, като облекчава вноса в Европа на захар, ориз, мед и соя от Южна Америка.

Редом с фермерите бяха забелязани евродепутати, сред които Манон Обри от Левицата.