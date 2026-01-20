Меркурий във Водолей от 20.01 до 7.02: На кои зодии носи благополучие, а кои да внимават!

Във вълнуващ период за астрологичните влияния, най-бързата планета в Слънчевата система – Меркурий – се подготвя за значим преход. В следващите дни той ще влезе в знак Водолей, създавайки условия за нови възможности, трансформации и динамика в живота на много хора. Според астроложката Катерина Соловьова, този период ще бъде особено благоприятен за някои зодиакални знаци, които могат да усетят положително влияние върху кариерата, комуникацията и личния живот.

„На 20 януари Меркурий — планетата на комуникацията, медиите, технологиите, транспорта, пътуванията, документацията, търговията и ученето — ще влезе в знак Водолей“, обяснява Соловьова.

Меркурий ще остане в единадесетия знак на зодиака до 7 февруари 2026 г. Това се счита за неутрална позиция за най-бързата планета в Слънчевата система, но въпреки неутралността, енергията му ще активира възможности за личностно израстване и промени в ежедневието.

Хората, които работят в инженерството, технологиите, точните и естествени науки, изобретателството, държавната служба и политиката, астрономията и астрологията или литературата, ще усетят влиянието особено силно.

„Промените могат основно да засегнат процеси, свързани с преговори, подписване на договори, документация, скъпи покупки — включително технологии или превозни средства, служебни пътувания и пътувания, полагане на изпити и извършване на големи плащания“, уточнява астроложката.

Положителното влияние от 20 януари до 7 февруари ще бъде най-силно усетено от следните зодиакални знаци: Близнаци, Везни, Водолей, Овен, Стрелец.

Знаци, които трябва да бъдат внимателни през този период: Лъв, Скорпион, Телец.