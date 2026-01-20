ЕС се изправя срещу Тръмп за Гренландия: Мита и геополитически спорове

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро критикува заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита върху европейските държави, които се противопоставят на плановете му да контролира Гренландия, определяйки ходa като сериозна грешка, която застрашава отношенията между дългогодишни съюзници. На Световния икономически форум в Давос фон дер Лайен заяви, че обявеното 10-процентно мито върху вноса от няколко европейски държави е неоправдано, особено предвид тесните политически и икономически връзки между ЕС и САЩ.

Фон дер Лайен постави под въпрос надеждността на Вашингтон, припомняйки, че ЕС и САЩ сключиха търговско споразумение през юли миналата година. Според нея и политиката, и бизнесът се базират на доверие, а постигнато споразумение трябва да се спазва. Тя подчерта, че европейците разглеждат американците не само като съюзници, но и като приятели, предупреждавайки, че ескалацията може да тласне трансатлантическите отношения към опасен спад. В същото време тя увери, че ако ЕС бъде принуден да реагира, ще го направи твърдо, единно и пропорционално.

През последните седмици Тръмп засили реториката си за Гренландия, настоявайки, че САЩ ще поемат контрола над обширния, богат на минерали, арктически остров „по един или друг начин“ и заявявайки, че „връщане назад няма“. В събота той заплаши да въведе мита, започвайки от 10% от 1 февруари, потенциално достигащи 25%, върху вноса от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, ако те не се откажат от противопоставянето си на американското овладяване.

След разговори със секретаря на НАТО Марк Рюте, Тръмп повтори в социалните мрежи, че Гренландия е от съществено значение за сигурността на САЩ и света. Той сподели изображения, генерирани с помощта на изкуствен интелект, показващи себе си заедно с вицепрезидента Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио, засаждащи американски флаг в Гренландия до знак, обявяващ острова за територия на САЩ от 2026 г. Друго изображение показва карта, на която Канада и Гренландия са част от САЩ. В отделна публикация Тръмп цитира френския президент Еманюел Макрон, който заявява, че не разбира действията на Вашингтон по отношение на Гренландия. По-рано Тръмп заплаши и с 200% мито върху френско вино и шампанско.

Ситуацията допълнително дестабилизира търговските отношения между ЕС и САЩ и накара Брюксел да разгледа възможни контрамерки. Те включват реактивиране на замразен пакет от мита върху американски внос на стойност 93 млрд. евро (около 182 млрд. лв.) или използване на инструмента за противодействие на принуда на ЕС – механизъм, който никога не е прилаган, но може да ограничи достъпа на САЩ до обществени поръчки, инвестиции, банкови услуги и дигитални пазари.

Датската министърка на икономиката Стефани Лозе предупреди, че въпросът далеч надхвърля датския суверенитет и представлява тест за целия трансатлантически алианс. Тя посочи, че на този етап Европа не трябва да изключва нищо. Междувременно американският финансов министър Скот Бесент се опита да успокои напрежението, заявявайки, че отношенията между Вашингтон и Европа остават силни и призова европейските лидери към търпение, определяйки "истерията като ненужна" и изразявайки увереност, че ситуацията ще се реши без ескалация.

Отказът на Тръмп да изключи използването на военна сила за овладяване на Гренландия тревожи както ЕС, така и НАТО. Макар Гренландия да е в голяма степен самоуправляваща се, тя е част от Датското кралство и се ползва с гаранции за сигурност от НАТО и ЕС чрез членството на Дания. Тръмп многократно е заявявал, че американският контрол е необходим за националната сигурност, въпреки че САЩ вече имат военна база на острова и сключено споразумение с Дания, което позволява значително разширяване на военното присъствие.

Фон дер Лайен посочи, че ЕС подготвя по-широк пакет за сигурност в Арктика, базиран на уважение към суверенитета на Гренландия и Дания, увеличени инвестиции в Гренландия и сътрудничество със САЩ в региона. Междувременно датската обществена телевизия съобщи, че допълнителни датски войски са пристигнали в Гренландия за участие в многонационално учение, увеличавайки общия контингент на над 100 войници.

Европейските лидери обсъждат и по-постоянно военно присъствие в Арктика. Шведският министър на отбраната Пол Джонсън заяви, че европейските членове на НАТО оценяват инфраструктурните и оперативните нужди в региона, отчасти в отговор на исканията на САЩ за по-силни гаранции за сигурност в далечния север.

Белгийският премиер Барт де Вевер отправи една от най-острите критики досега, предупреждавайки, че Тръмп преминава червени линии и че Европа се изправя пред историческа кръстопътна точка. Той заяви, че предишните опити за умиротворяване на Вашингтон, включително толерантността по отношение на мита, са били мотивирани от надеждата за подкрепа на САЩ за Украйна. Въпреки това Де Вевер подчерта, че достойнството и самоуважението трябва да бъдат приоритет, предупреждавайки, че продължаващите отстъпки могат да сложат край на 80 години атлантизъм.