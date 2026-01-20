КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
Конституционният съд образува дело по повод постъпила на основание чл. 97 от Конституцията оставка на президента Румен Радев, съобщиха от съда.
За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.
В основния закон не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат за оставката, но според експерти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.
