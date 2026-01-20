  • Instagram
КС образува дело за постъпилата оставка на Радев

КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
Конституционният съд образува дело по повод постъпила на основание чл. 97 от Конституцията оставка на президента Румен Радев, съобщиха от съда.

За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.

В основния закон не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат за оставката, но според експерти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.

#Румен Радев

