Нов дълг: Финансовото министерство пласира ДЦК за стотици милиони

Министерството на финансите (МФ) стартира емисионната си програма за 2026 г. като пусна в обращение нова емисия двугодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,25 процента. Това съобщиха днес от финансовото ведомство на сайта си. Информация за проведения вчера аукцион е публикувана и от Българската народна банка (БНБ).

На аукциона бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,33 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,24. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 25 базисни точки, информират от МФ.

Предстои нов аукцион през януари

От БНБ съобщават още за предстоящ на 26 януари аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години в размер на 150 млн. евро.

Това ще бъде втори аукцион за годината. ДЦК са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г. Те ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,75 на сто.