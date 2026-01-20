Асен Василев атакува Румен Радев с въпроси за ДАНС и еврото

Излизането на Румен Радев на политическия терен предизвика мигновена и остра реакция от лидерите на "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Броени минути след като държавният глава официално депозира оставката си пред Конституционния съд, Асен Василев направи опит да дефинира политическия образ на бившия вече президент като заплаха за европейския път на България.

В коментар от парламента, цитиран от БГНЕС, Василев очерта апокалиптична картина на предстоящия вот, свеждайки избора на гражданите до три възможности: "Силна Европа", "Корупция" или "Национална катастрофа".

Ултиматумът "Орбан"

Бившият финансов министър директно атакува Радев, обвинявайки го в желание да наложи "модел по Орбан", който да изолира България от Европейския съюз.

"Чрез медиите Василев попита Румен Радев дали иска силна България или такава по Орбанов модел, която да спъва интеграцията на ЕС", се посочва в информацията.

Тази реторика цели да "минира" политическия старт на Радев, който вчера обяви намерението си да "помете статуквото" с нов проект. Василев използва термина "снишаване" – препратка към епохата на Тодор Живков – за да опише външната политика на президента като опит за седене на "два стола", което според него води до катастрофа.

Икономическите въпроси и "80-те депутати"

Василев постави ребром въпросите за Еврозоната и данъчната политика, опитвайки се да принуди Радев да вземе непопулярни позиции още преди началото на кампанията. Той припомни, че президентът не е инициирал референдум за еврото през последната година – тема, която беше обект на спорове между "Дондуков" 2 и ПП още през 2025 г..

Ключов момент в изказването на Василев е математическата формула за разграждане на модела "ГЕРБ-ДПС". Според него единственият шанс за реформа е двете формации да имат общо под 80 депутати в следващия парламент.

"От 2009 година до ден днешен... ГЕРБ и ДПС винаги са имали над 80 депутати в НС. Единственият шанс е тези две партии да останат под 80", заяви той.

Това твърдение обаче се сблъсква с реалността на социологическите проучвания. Последните данни на "Алфа Рисърч" от декември показват, че ГЕРБ запазва водеща позиция с над 21%, а ДПС-Ново начало, въпреки ниското доверие в Пеевски, държи близо 10%. Математиката на Василев изглежда трудно постижима без драстична промяна в електоралните нагласи.

Институционалният вакуум

С оставката на Радев, управлението на президентската институция преминава в ръцете на Илияна Йотова, която ще трябва да назначи служебен премиер. Василев потвърди това, уточнявайки, че изборът на служебен министър-председател вече е изцяло в правомощията на Йотова.

"Що се отнася до това, кой да бъде служебен премиер, е преценка на г-жа Йотова", заключи той.

Предстои да видим дали агресивната стратегия на ПП-ДБ да рамкират Радев като "Орбанист" ще проработи, или ще консолидира наказателния вот около новия политически играч.