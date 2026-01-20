  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: -2 / -2
Пловдив: -3 / -3
Варна: -4 / -3
Сандански: +1 / +1
Русе: -4 / -4
Добрич: -7 / -6
Видин: -4 / -3
Плевен: -5 / -4
Велико Търново: -6 / -4
Смолян: -6 / -6
Кюстендил: -4 / -3
Стара Загора: -3 / -3

НИМХ обяви жълт код за опасни поледици и сняг в 8 области

  • Сподели в:
  • Viber
НИМХ обяви жълт код за опасни поледици и сняг в 8 области
A A+ A++ A

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно време в осем области на страната за сряда, 21 януари. Синоптиците прогнозират усложнена пътна обстановка поради комбинация от снеговалеж и ниски температури, която ще създаде условия за поледици.

Предупреждението засяга областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Критичен преход от сняг към дъжд

Според данните на НИМХ, валежите в тези райони ще започнат като сняг в следобедните часове на сряда. Най-сериозният риск се очаква привечер и през нощта срещу четвъртък, когато валежите ще преминат в дъжд. При отрицателни приземни температури, това неизбежно води до моментално замръзване на пътните настилки и образуване на ледена кора.

Шофьорите, планиращи пътуване от Северна към Южна България през планинските проходи, трябва да бъдат изключително внимателни и подготвени за зимни условия.

Полярен студ в останалата част на страната

За Русе и останалите области извън предупредителния код, прогнозата е за увеличение на облачността, но без значителни валежи. Основното предизвикателство остават ниските температури.

Минималните стойности в страната ще варират между минус 3 и минус 13 градуса, което създава предпоставки за замръзвания дори без активни валежи. Максималните температури през деня ще се движат в интервала от 0 до 7 градуса.

В Пловдив се очакват около 2 градуса, във Варна – до 5 градуса, а в София термометрите ще показват около нулата.

#НИМХ #НИМХ - БАН

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?