НИМХ обяви жълт код за опасни поледици и сняг в 8 области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно време в осем области на страната за сряда, 21 януари. Синоптиците прогнозират усложнена пътна обстановка поради комбинация от снеговалеж и ниски температури, която ще създаде условия за поледици.

Предупреждението засяга областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Критичен преход от сняг към дъжд

Според данните на НИМХ, валежите в тези райони ще започнат като сняг в следобедните часове на сряда. Най-сериозният риск се очаква привечер и през нощта срещу четвъртък, когато валежите ще преминат в дъжд. При отрицателни приземни температури, това неизбежно води до моментално замръзване на пътните настилки и образуване на ледена кора.

Шофьорите, планиращи пътуване от Северна към Южна България през планинските проходи, трябва да бъдат изключително внимателни и подготвени за зимни условия.

Полярен студ в останалата част на страната

За Русе и останалите области извън предупредителния код, прогнозата е за увеличение на облачността, но без значителни валежи. Основното предизвикателство остават ниските температури.

Минималните стойности в страната ще варират между минус 3 и минус 13 градуса, което създава предпоставки за замръзвания дори без активни валежи. Максималните температури през деня ще се движат в интервала от 0 до 7 градуса.

В Пловдив се очакват около 2 градуса, във Варна – до 5 градуса, а в София термометрите ще показват около нулата.