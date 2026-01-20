Откриха пътя към Гърция през Рудозем

Дългоочакваният граничен пункт "Рудозем – Ксанти" беше официално открит днес в 11:00 часа, слагайки край на близо петгодишната сага на отлагания и дипломатически совалки. Новият коридор към Беломорието обаче отваря врати със съществени ограничения, които поставят под въпрос икономическата му ефективност за бизнеса.

Въпреки мащабните инвестиции, през пункта ще могат да преминават единствено леки автомобили и превозни средства до 3,5 тона. Това на практика изключва тежкотоварния трафик и оставя логистичните фирми без реална алтернатива на натоварените съществуващи пунктове.

Проектът, стартирал с първа копка през януари 2020 г., се превърна в символ на дисбаланса между българската и гръцката административна скорост. Докато българската страна завърши своята инфраструктура още през 2021 г., гръцката част беше финализирана едва в края на 2024 г. През този период готовият от българска страна път водеше към нищото, предизвиквайки недоволство и протестни акции, включително демонстративно премахване на заграждения от граждански активисти през миналата година.

Шенген с "компенсиращи мерки"

Въпреки че България е пълноправен член на Шенгенското пространство и по сухопътни граници от 1 януари 2025 г., преминаването през новия пункт няма да бъде напълно безконтролно. От "Гранична полиция" потвърдиха, че макар паспортният контрол да е официално отпаднал, в зоната ще се прилагат така наречените "компенсиращи мерки".

Служителите на РДГП – Смолян остават на терен и ще извършват проверки въз основа на анализ на риска. Институцията подчертава своята готовност за "временно възстановяване на граничния контрол" при необходимост, което подсказва, че пълната свобода на придвижване остава обвързана с условията на гръцките власти и миграционния натиск.