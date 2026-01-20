В Севлиево измериха минус 14,6 градуса

Тази сутрин в Севлиево е била измерена най-ниската температура, от началото на поредицата мразовити дни.



Термометърът в 7 часа тази сутрин е измерил минус 14, 6 градуса, съобщи метеорологът от станцията в Севлиево Иванка Иванова, информира БНР.

По думите ѝ през януари миналата година не е имало такива студове.

Тогава най-ниската температура е била минус 8, 7 градуса, отчетена на 17 януари.

Метеорологът припомня за температурна аномалия през 2024-а година - на 22 февруари са измерени минус 15, 6 градуса, а дни по-късно - през март, живакът е стигнал до плюс 29 градуса по Целзий.