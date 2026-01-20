Ценообразуването в България на клиничните пътеки е най-големият парадокс
"От Министерството на здравеопазването имаме да получаваме пари, с тях имаме неразплатени сметки, защото това, което имаме като субсидия да го получим за факта, че обслужваме отдалечен и рисков регион, тези пари не сме ги получили нито изравнителната за декември, нито основната субсидия". Това обясни пред БНР д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан и председател на Сдружението на общинските болници:
"Със Здравната каса нямаме неразплатени дългове, защото там си получаваме траншовете по алгоритъма, който е заложен. След 25-то число си получаваме от това, което сме изработили за предходния месец и по този начин плащаме на нашите служители. По отношение на фирмите се натрупаха дългове. С колегите имахме един Управителен съвет и всички са силно притеснени, защото годината стартира във вакуум, в една неизвестност, никой нищо не знае".
"Ценообразуването в България на цените на клиничните пътеки е най-големият парадокс", посочи в интервю за предаването "Хоризонт до обед" председателят на Сдружението на общинските болници:
"Това как се образуват цените на клиничните пътеки тъне в една неизвестност".
