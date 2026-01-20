Бащата на Сияна: Не съм част от проекта на Радев, въпреки че много хора ме убеждават да стана

Не знам от къде и защо е това оживление, че идва новият месия – Румен Радев. Ген. Радев е в управлението на държавата почти десет години. През тези години имаше възможност да ни управлява няколко пъти. Доведе и „промяната“, тя така и не се случи. После ги нарече „шарлатани“. Малко „ала-бала“… Получихме още от същото. С тези думи започва нов пост във "Фейсбук" на бащата на загиналата Сияна - Николай Попов.

Имаше все пак някакви разлики - там не вилнееше Пеевски, а Копринков. Само напомням. Аз лично харесвам пилота Радев. Може би защото обичам авиацията. Имам двама чичовци авиатори. Може би, само по стечение на обстоятелствата не станах и аз пилот. Политика Радев, обаче, не ми допада. Липсва му дързостта и смелостта на пилота Радев. Може би политика Радев би ме спечелил още когато вдигна юмрука на площада през 2020 год. Може би. Но се прибра в уюта на президентството. Независимо дали харесвам политика Румен Радев, няма как да отрека, че уважавам човека Румен Радев. Човек, спечелил два пъти доверието на народа. Носил униформата и пагоните на българската армия не може и не трябва да бъде обиждан по всякакъв начин. Хубаво е политиците да се научат, че трябва да се уважават. Нищо, че са противници. Ако не уважаваш противника си, не уважаваш и себе си. Подай ръка. Стисни ръка. Винаги търся добрите качества у всеки човек. Просто така съм устроен и може би така съм възпитан. За мен така трябва да бъде. Цялата тази агресия, простотия и ниско ниво изкараха хората по площадите. Хубаво е да се научим, че всеки има право на гледна точка и мнение. Политическите пристрастия не трябва да стават гориво на омраза и разделение. Има място за всеки под слънцето", допълва той.



"Когато след смъртта на Сияна се срещнах с вицепрезидента Йотова и казах в прав текст – хората очакват Румен Радев в парламента. Не, не съм част от проекта на Радев, въпреки че много хора ме убеждават да стана. Не съм и няма да бъда. Не желая да изпълнявам нареждания на никой партиен лидер или партиен ПР. Имам собствени идеи, собствени поддръжници, собствена кауза. Просто имам кауза и по това се различавам от тях. Дълг към детето си и живите деца. Все пак е хубаво хората да могат да избират. Добре е, че Радев ще е във възможностите за избор. Не подкрепям ПП-ДБ, но е добре и младите хора, гравитиращи около тях, да се включат в политиката. Да, те не могат да управляват, защото още учат, развиват се, но могат да дадат нова енергия. Нека да бъдат алтернатива. Хубаво е да може да избираш. Не е нужно всеки избор да ти харесва. Достатъчно е да имаш един – свой избор. Пожелавам ви да можете да избирате. Да има от какво да избирате. Това е демокрацията. Господа политици, научете го", пише Попов в публикацията си.