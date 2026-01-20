  • Instagram
Деница Сачева: Борбата на Радев ще е с реалността, а не с ГЕРБ
ГЕРБ няма да се бори с Радев и неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността. Това заяви пред журналисти Дениса Сачева от ГЕРБ-СДС.

"Вчерашното му изявление не съдържаше конкретика нито по отношение на намеренията му, нито по отношение на платформата, с която би се явил на изборите. Трудно е да направим съдържателен коментар. Когато се явих при него на консултациите му казах, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект", добави тя.

"Очакваме да видим какво ще бъде предложено, защото времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, екип и всички неща, които са свързани с реалното управление. На това поле се доказва кой може и кой не може да работи за България", коментира още Сачева.

"ГЕРБ е правила различни коалиции с различни политически субекти. Ние искаме да се концентрираме върху важното за ГЕРБ, а именно - да капитализираме членството ни в еврозоната. Нашите теми ще се икономика, инвестиции и иновации", посочи депутатът.

