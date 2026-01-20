България е трета в ЕС по месечен ръст на строителната продукция през ноември

Продукцията на строителния сектор намалява с 1,1 на сто както в еврозоната, така и в Европейския съюз през ноември спрямо октомври 2025 г. Това е най-значителният месечен спад на строителния сектор в ЕС и еврозоната от май 2025 г., сочат първоначалните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Българските строителни фирми през ноември увеличават продукцията си с 1,5 на сто спрямо октомври, както и с 3,5 на сто спрямо ноември 2024 г.

Сред страните членки на ЕС, за които има налични данни, най-голямото месечно увеличение в строителната продукция се отчита в Словакия (3,5 на сто), Финландия (2,3 на сто) и България (1,5 на сто). Най-голям спад се регистрира в Унгария (-7,3 на сто), Словения (-6,2 на сто) и Румъния (-5,8 на сто).

В България продукцията на строителните фирми през ноември 2025 г. на годишна основа отбелязва ръст с 3,5 на сто. Така страната ни дели със Словакия четвърто място в ЕС по най-голям годишен ръст на строителния сектор през ноември. През предходния месец продукцията на родния строителен сектор отбеляза растеж с 3,2 на сто, а през септември - със 7,5 на сто.

През октомври 2025 г. производството в строителството на месечна база нарасна с 1,7 на сто в еврозоната и с 1,4 на сто в ЕС.

Продукцията на строителния сектор намалява с 0,8 на сто в еврозоната и с 0,4 на сто в ЕС през ноември в сравнение със същия месец на 2024 г.

Продукцията в строителството в ЕС се понижава с месечен темп от 1,1 на сто при сградното строителство, 2,5 на сто при гражданското строителство и с 0,2 на сто в специализираните строителни дейности.

Строителната продукция в еврозоната през ноември 2025 г. на месечна основа се понижава с 1,2 на сто в сградното строителство, с 1,6 на сто в гражданското строителство и с 0,4 на сто при специализираните строителни дейности.

Продукцията в строителството в ЕС през ноември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. намалява с 1,5 на сто в сградното строителство, с 1,2 на сто в гражданското строителство и нараства с 1 на сто при специализираните строителни дейности.

Строителната продукция в еврозоната през ноември 2025 г. на годишна основа намалява с 3,5 на сто при сградното строителство, но нараства с 0,4 на сто както при гражданското строителство, така и при специализираните строителни дейности.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-голямото годишно увеличение в строителната продукция се отчита във Финландия (14,5 на сто), Словения (12,2 на сто) и Чехия (6,2 на сто). Най-голям годишен спад се забелязва в Белгия и Австрия (4,9 на сто за всяка), Франция (4,5 на сто) и Унгария (3,5 на сто).