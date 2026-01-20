Студенти протестираха пред кабинета на Борислав Сарафов

Група студенти извърши изненадваща блокада на кабинета на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов в Съдебната палата днес. Акцията, макар и малобройна, постави ребром най-тежкия юридически казус в държавата – легитимността на върха на обвинението, която според протестиращите е изтекла безвъзвратно още през лятото на 2025 година.

"С отказа си да освободите длъжността нарушавате закона и узурпирате власт", се казва в прокламацията, която младежите залепиха на входа на институцията.

Хроника на една предизвестена нелегитимност

Акцията на организациите "Студенти против мафията" и "Активни политики" не е просто емоционален изблик, а се базира на конкретен законодателен факт, който институциите удобно игнорират. През януари 2025 година Народното събрание прие ключови промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Текстът изрично забрани едно лице да изпълнява функциите на "тримата големи" (главен прокурор и председатели на върховните съдилища) за срок, по-дълъг от 6 месеца.

Математиката на закона е безпощадна: 6-месечният толеранс за Сарафов изтече на 21 юли 2025 г. Оттогава, според тълкуването на студентите и редица прависти, всеки подпис, положен от него, е юридически нищожен.

Институционален паралич

Ситуацията създава опасен прецедент на "двувластие" между закона и реалността. В прокламацията си студентите изтъкват тревожен факт – състави на Върховния касационен съд (ВКС) вече отказват да разглеждат искания, подписани от Сарафов, цитирайки липсата на легитимност. Още по-сериозно е твърдението, че дори Конституционният съд блокира становища, идващи от кабинета на главния прокурор.



Това на практика превръща фигурата на главния прокурор в "институционален зомби" – той заема физически кабинета, разполага с охрана и бюджет, но юридическата му тежест е нулева. Цената на този вакуум плащат гражданите и бизнесът, чиито дела могат да се окажат заложници на процедурни хватки за години напред.

Подгряване за "Операция - нищожен протест"

Днешната акция е само прелюдия към по-мащабни демонстрации. Организациите "Правосъдие за всеки" и БОЕЦ вече обявиха мобилизация за утре, 21 януари. Под надслов "Операция - нищожен протест", граждани в София, Варна и Пловдив ще настояват не просто за оставка, а за възстановяване на върховенството на закона, което в момента изглежда суспендирано в името на оцеляването на един пост.

Остава отворен въпросът – ако законът казва, че мандатът е изтекъл, защо системата за сигурност и съдебната охрана продължават да допускат Борислав Сарафов до кабинета му? Отговорът на този въпрос вероятно се крие в политическите договорки, които държат "статуквото" на командно дишане, въпреки законовите промени.