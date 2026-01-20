"Да, България": Правителството предава Гренландия в опит да изчисти "Магнитски"

Българското правителство умишлено мълчи по казуса с Гренландия и натиска от САЩ, надявайки се да изтъргува политическа прошка за лицата от списъка "Магнитски". Това остра обвинение отправиха от "Да, България" в официална позиция, разпространена дни преди извънредното заседание на Европейския съвет.

Според политическата формация, липсата на категорична подкрепа за териториалната цялост на Дания не е дипломатическа тактика, а опит за задкулисна сделка.

"Снишаването на българското правителство с надежда политически лица да бъдат извадени от санкционния списък за корупция 'Магнитски' е жалко и недостойно," се казва в позицията на партията.

Геополитическият залог

Реакцията идва на фона на ескалиращото напрежение между Брюксел и Вашингтон. За 22 януари е насрочена извънредна среща на европейските лидери, след като администрацията на Доналд Тръмп отправи заплахи за икономически мерки срещу държави, противопоставящи се на американските интереси в Арктика.

От "Да, България" настояват София да спре да се крие и да заеме страната на своите европейски партньори.

"Решенията за бъдещето на всяка суверенна държава трябва да се вземат от нейния народ, а не да се налагат от външна сила," категорични са от формацията, визирайки натиска върху Дания и Гренландия.

Изборът: Суверенитет или лични интереси

В текста се прокрадва тезата, че националният интерес в момента е заложник на персоналното оцеляване на санкционирани политически фигури. Партията предупреждава, че ако България не покаже солидарност сега, не може да разчита на такава в бъдеще.

"Само заедно в силен Европейски съюз, който не допуска да бъде шантажиран, ние можем да гарантираме суверенитета на България," се посочва в документа. От формацията призовават кабинета да декларира ясна подкрепа за Дания на предстоящия съвет в четвъртък, вместо да търси благоволението на Вашингтон чрез мълчание.



"Принципът на териториалната неприкосновеност е фундаментална гаранция за свободата на всяка държава, включително на нашата собствена," завършват от "Да, България".