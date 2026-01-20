Григор Димитров отпадна рано от Australian Open след поражение от Томас Махач

Григор Димитров преживя разочарование, след като напусна Откритото първенство на Австралия още в първия кръг. В ожесточен двубой на кортовете в Мелбърн, 34-годишният хасковлия отстъпи на чеха Томас Махач с 4:6, 4:6, 3:6, като срещата продължи едва 107 минути.

Въпреки че Димитров демонстрира характер и реализира 11 аса, това не бе достатъчно срещу мощния сервис на 25-годишния Махач, който наниза цели 21 аса. Чехът, заемащ 24-о място в световната ранглиста, показа стабилна игра и допусна само една двойна грешка, докато Григор направи четири.

Българинът, който в момента е 45-и в света, не успя да се възползва от нито една от четирите си възможности за пробив. Освен това, той спечели едва 9 от 24 точки на втори сервис, което се оказа решаващо за крайния изход на мача.

След тази победа Томас Махач ще се изправи във втория кръг срещу победителя от двубоя между гръцкия ас Стефанос Циципас и японския талант Шинтаро Мочизуки.